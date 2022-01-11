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"Это все было так спланировано" – житель Алматы о протестах

"Это все было так спланировано" – житель Алматы о протестах - РИА Новости, 11.01.2022

"Это все было так спланировано" – житель Алматы о протестах

Очевидец протестов в Алматы Юрий рассказал о ходе несанкционированных акций.

2022-01-11T11:59

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Он отметил, что митинги начинались мирно, однако впоследствии на городской площади появились молодые люди, вооруженные щитами и дубинками, и начали вести себя агрессивно. Мужчина начал выходить на улицу лишь на третий день протестов, после того как были введены спецподразделения.

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"Это все было так спланировано" – житель Алматы о протестах Очевидец протестов в Алматы Юрий рассказал о ходе несанкционированных акций. Он отметил, что митинги начинались мирно, однако впоследствии на городской площади появились молодые люди, вооруженные щитами и дубинками, и начали вести себя агрессивно. Мужчина начал выходить на улицу лишь на третий день протестов, после того как были введены спецподразделения. 2022-01-11T11:59 true PT4M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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