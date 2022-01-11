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"Это все было так спланировано" – житель Алматы о протестах
"Это все было так спланировано" – житель Алматы о протестах - РИА Новости, 11.01.2022
"Это все было так спланировано" – житель Алматы о протестах
Очевидец протестов в Алматы Юрий рассказал о ходе несанкционированных акций.
2022-01-11T11:59
2022-01-11T11:59
2022-01-11T11:59
видео
казахстан
алма-ата
протесты
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Он отметил, что митинги начинались мирно, однако впоследствии на городской площади появились молодые люди, вооруженные щитами и дубинками, и начали вести себя агрессивно. Мужчина начал выходить на улицу лишь на третий день протестов, после того как были введены спецподразделения.
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"Это все было так спланировано" – житель Алматы о протестах
Очевидец протестов в Алматы Юрий рассказал о ходе несанкционированных акций. Он отметил, что митинги начинались мирно, однако впоследствии на городской площади появились молодые люди, вооруженные щитами и дубинками, и начали вести себя агрессивно. Мужчина начал выходить на улицу лишь на третий день протестов, после того как были введены спецподразделения.
2022-01-11T11:59
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РИА Новости
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"Это все было так спланировано" – житель Алматы о протестах
Очевидец протестов в Алматы Юрий рассказал о ходе несанкционированных акций.