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Роспатент признал незаконной регистрацию товарного знака "День тигра"
Роспатент признал незаконной регистрацию товарного знака "День тигра" - РИА Новости, 10.01.2022
Роспатент признал незаконной регистрацию товарного знака "День тигра"
Роспатент признал незаконной регистрацию фондом "Феникс" товарного знака "День тигра" - праздника, ежегодно отмечаемого во Владивостоке карнавальным шествием,... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T05:03
2022-01-10T05:03
2022-01-10T05:03
экономика
общество
владивосток
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Роспатент признал незаконной регистрацию фондом "Феникс" товарного знака "День тигра" - праздника, ежегодно отмечаемого во Владивостоке карнавальным шествием, сообщает администрация города.Товарный знак "День тигра" был зарегистрирован 11 мая 2021 года Роспатентом на правообладателя - фонд "Коллективная программа по сохранению биологического разнообразия "Феникс". Администрация Владивостока направила обращение о признании регистрации товарного знака незаконной."Регистрация товарного знака "День тигра" Фондом "Феникс" признана незаконной. Такое решение приняла Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) по результатам рассмотрения обращения администрации Владивостока", - говорится в сообщении.По данным мэрии, День тигра проводится администрацией Владивостока ежегодно с 2001 года в формате карнавального шествия и презентаций природоохранных организаций города. Городской праздник День тигра внесен в Устав Владивостока."Регистрация некоммерческой организацией товарного знака создала правовые препятствия в использовании этого общепринятого названия, так как необходимо было заключение соответствующего соглашения с правообладателем - фондом "Феникс" (возможно, на возмездной основе), а в случае отсутствия такого соглашения фонд "Феникс" был бы вправе требовать штрафных санкций с администрации города Владивостока", - уточняют в мэрии.Фонд "Феникс" вправе обжаловать вынесенное решение в судебном порядке.
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экономика, общество, владивосток, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Роспатент признал незаконной регистрацию товарного знака "День тигра"
Роспатент признал незаконной регистрацию фондом "Феникс" товарного знака "День тигра"
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости.
Роспатент признал незаконной регистрацию фондом "Феникс" товарного знака "День тигра" - праздника, ежегодно отмечаемого во Владивостоке
карнавальным шествием, сообщает администрация города.
Товарный знак "День тигра" был зарегистрирован 11 мая 2021 года Роспатентом на правообладателя - фонд "Коллективная программа по сохранению биологического разнообразия "Феникс". Администрация Владивостока направила обращение о признании регистрации товарного знака незаконной.
"Регистрация товарного знака "День тигра" Фондом "Феникс" признана незаконной. Такое решение приняла Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
по результатам рассмотрения обращения администрации Владивостока", - говорится в сообщении.
По данным мэрии, День тигра проводится администрацией Владивостока ежегодно с 2001 года в формате карнавального шествия и презентаций природоохранных организаций города. Городской праздник День тигра внесен в Устав Владивостока.
"Регистрация некоммерческой организацией товарного знака создала правовые препятствия в использовании этого общепринятого названия, так как необходимо было заключение соответствующего соглашения с правообладателем - фондом "Феникс" (возможно, на возмездной основе), а в случае отсутствия такого соглашения фонд "Феникс" был бы вправе требовать штрафных санкций с администрации города Владивостока", - уточняют в мэрии.
Фонд "Феникс" вправе обжаловать вынесенное решение в судебном порядке.