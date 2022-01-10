В Госдуме призвали выработать единый подход в ОДКБ против внешних угроз
Глава комитета ГД Пискарев: ОДКБ нужна единая законодательная база против внешних угроз
Здание Государственной думы РФ
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции намерен активизировать работу по установлению единых подходов в законодательстве в части противодействия внешним угрозам России и других государств – участников ОДКБ в связи с террористической атакой в Казахстане, заявил глава комитета Василий Пискарев.
"С учетом ситуации, сложившейся в результате террористической атаки внешних сил, которой подвергся Казахстан, мы намерены активизировать работу по установлению единых подходов в законодательстве в части противодействия угрозам безопасности наших стран", - сказал Пискарев, которого цитирует его пресс-служба.
Депутат подчеркнул, что думский комитет по безопасности находится в тесном взаимодействии с коллегами по парламентской Ассамблее ОДКБ и оперативно обменивается информацией с целью совершенствования законодательства в сфере противодействия иностранному вмешательству и защиты суверенитета стран.
"Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции располагает обширной информацией о фактах и технологиях иностранного вмешательства в наши внутренние дела. Констатируем, что схожие технологии используются и против наших соседей – других государств – участников ОДКБ", - добавил Пискарев.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.