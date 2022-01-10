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Наука
https://ria.ru/20220110/yupiter-1767185069.html
Ученые объяснили, как образуются вихри на Юпитере
Ученые объяснили, как образуются вихри на Юпитере - РИА Новости, 10.01.2022
Ученые объяснили, как образуются вихри на Юпитере
Анализируя снимки, сделанные космическим аппаратом НАСА "Юнона", ученые из Океанографического института Скриппса пришли к выводу, что образование больших... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T19:00
2022-01-10T19:01
наука
наса
космос - риа наука
юпитер
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Анализируя снимки, сделанные космическим аппаратом НАСА "Юнона", ученые из Океанографического института Скриппса пришли к выводу, что образование больших циклонов в атмосфере Юпитера, подобно земным океаническим вихрям, связано с турбулентностью, возникающей в полярных областях планеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Physics."Юнона" — первый космический аппарат, сделавший снимки полюсов Юпитера. Все предыдущие миссии вращались в экваториальной плоскости планеты. "Юнона" оснащена двумя системами камер: одна — для получения изображений в видимом свете, другая — для съемки теплового излучения.Начиная с 2016 года, когда "Юнона" достигла Юпитера, эти камеры сумели несколько раз детально зафиксировать в полярных областях планеты крупные атмосферные циклоны радиусом около 1000 километров. Восемь их них находятся в районе северного, а пять — в районе южного полюса. Несмотря на то, что эти штормы постоянно находятся на своем месте с момента первого наблюдения пять лет назад, исследователи до сих пор не могли установить, как они возникли и как долго циркулируют.Специалисты по физике океана из Океанографического института Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего во главе с Лией Зигельман (Lia Siegelman) проанализировали массив инфракрасных изображений, на которых запечатлено скопление полярных вихрей в северной полярной области Юпитера. Отследив по изображениям движения облаков, исследователи рассчитали скорость и направление ветра.Затем авторы интерпретировали инфракрасные изображения с точки зрения толщины облаков. Горячие области соответствуют тонким облакам, где можно глубже заглянуть в атмосферу Юпитера. Холодные регионы представляют собой более плотный облачный покров.Результаты исследования позволили выдвинуть новую гипотезу о передаче энергии в атмосфере Юпитера путем влажной конвекции. По мнению авторов, более горячий и менее плотный воздух, который поднимается вверх и формирует облака, действует как источник энергии, который питает крупные циркумполярные и полярные циклоны.Идея возникла, когда ученые заметили, что циклоны на полюсе Юпитера имеют сходство с океанскими вихрями. Используя принципы геофизической гидродинамики, авторы доказали, что циклоны приводит в движение влажная конвекция."Когда я увидела активную турбулентность вокруг юпитерианских циклонов со всеми нитями и мелкими водоворотами, это напомнило мне турбулентность, возникающую в океане, — приводятся в пресс-релизе Калифорнийского университета в Сан-Диего слова Лии Зигельман. — Сходство особенно заметно, например, на спутниковых снимках цветения планктона с высоким разрешением".Исследователи планируют провести полномасштабную проверку своей гипотезы, анализируя новые снимки "Юноны", которая по плану будет находиться на орбите Юпитера до 2025 года.
https://ria.ru/20211222/planety-1764938340.html
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наса, космос - риа наука, юпитер
19:00 10.01.2022 (обновлено: 19:01 10.01.2022)
 
Ученые объяснили, как образуются вихри на Юпитере

Американские океанографы объяснили механизм образования полярных циклонов в атмосфере Юпитера

© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt and Sean DoranСеверный умеренный пояс Юпитера на снимке, сделанном космическим аппаратом "Юнона" 29 октября 2018 года. В кадр попали несколько ярко-белых "всплывающих" облаков, а также антициклонический шторм, известный как белый овал
Северный умеренный пояс Юпитера на снимке, сделанном космическим аппаратом Юнона 29 октября 2018 года. В кадр попали несколько ярко-белых всплывающих облаков, а также антициклонический шторм, известный как белый овал
© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt and Sean Doran
Северный умеренный пояс Юпитера на снимке, сделанном космическим аппаратом "Юнона" 29 октября 2018 года. В кадр попали несколько ярко-белых "всплывающих" облаков, а также антициклонический шторм, известный как белый овал
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Анализируя снимки, сделанные космическим аппаратом НАСА "Юнона", ученые из Океанографического института Скриппса пришли к выводу, что образование больших циклонов в атмосфере Юпитера, подобно земным океаническим вихрям, связано с турбулентностью, возникающей в полярных областях планеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Physics.
"Юнона" — первый космический аппарат, сделавший снимки полюсов Юпитера. Все предыдущие миссии вращались в экваториальной плоскости планеты. "Юнона" оснащена двумя системами камер: одна — для получения изображений в видимом свете, другая — для съемки теплового излучения.
Начиная с 2016 года, когда "Юнона" достигла Юпитера, эти камеры сумели несколько раз детально зафиксировать в полярных областях планеты крупные атмосферные циклоны радиусом около 1000 километров. Восемь их них находятся в районе северного, а пять — в районе южного полюса. Несмотря на то, что эти штормы постоянно находятся на своем месте с момента первого наблюдения пять лет назад, исследователи до сих пор не могли установить, как они возникли и как долго циркулируют.
Специалисты по физике океана из Океанографического института Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего во главе с Лией Зигельман (Lia Siegelman) проанализировали массив инфракрасных изображений, на которых запечатлено скопление полярных вихрей в северной полярной области Юпитера. Отследив по изображениям движения облаков, исследователи рассчитали скорость и направление ветра.
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Затем авторы интерпретировали инфракрасные изображения с точки зрения толщины облаков. Горячие области соответствуют тонким облакам, где можно глубже заглянуть в атмосферу Юпитера. Холодные регионы представляют собой более плотный облачный покров.
Результаты исследования позволили выдвинуть новую гипотезу о передаче энергии в атмосфере Юпитера путем влажной конвекции. По мнению авторов, более горячий и менее плотный воздух, который поднимается вверх и формирует облака, действует как источник энергии, который питает крупные циркумполярные и полярные циклоны.
Идея возникла, когда ученые заметили, что циклоны на полюсе Юпитера имеют сходство с океанскими вихрями. Используя принципы геофизической гидродинамики, авторы доказали, что циклоны приводит в движение влажная конвекция.
"Когда я увидела активную турбулентность вокруг юпитерианских циклонов со всеми нитями и мелкими водоворотами, это напомнило мне турбулентность, возникающую в океане, — приводятся в пресс-релизе Калифорнийского университета в Сан-Диего слова Лии Зигельман. — Сходство особенно заметно, например, на спутниковых снимках цветения планктона с высоким разрешением".
Исследователи планируют провести полномасштабную проверку своей гипотезы, анализируя новые снимки "Юноны", которая по плану будет находиться на орбите Юпитера до 2025 года.
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