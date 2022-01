https://ria.ru/20220110/weeknd-1767136842.html

Новый клип The Weeknd за три дня набрал более семи миллионов просмотров

2022-01-10T13:33

культура

новости культуры

музыка

the weeknd (эйбел тесфайе)

шоу-бизнес

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Клип The Weeknd (Эйбел Тесфайе) на песню "Sacrifice" за три дня набрал более семи миллионов просмотров на YouTube-канале певца, а также больше четырехсот тысяч лайков. Трек вошел в новый альбом музыканта "Dawn FM", релиз которого состоялся 7 января. Всего в нем 16 композиций, среди них и "Take my breath" — ее The Weeknd представил в августе 2021. Критики и слушатели встретили пластинку тепло. На сайте агрегаторе рецензий Metacritic у него очень высокий рейтинг — 89 баллов. Эта оценка была сделана на основе 12 рецензий. И все они положительные. В новом ролике персонаж, образ которого воплощает исполнитель, попадает на странную дискотеку, а затем и вовсе становится участником темного ритуала. Его руки и ноги фиксируют на огромной платформе в виде круга — словно хотят принести в жертву. Такой сюжет перекликается с текстом песни — "Sacrifice" можно перевести с английского как "жертва". The Weeknd поет о непростых отношениях. Впрочем, переживать за героя музыканта в клипе не стоит — там есть неожиданный сюжетный поворот. Ролик снял дуэт Cliqua, который уже работал с певцом и срежиссировал видео на такие песни, как "Take my breath" и "Save your tears". "Мне кажется, что я перемещаюсь в другое измерение, когда слушаю его песни", "Я искренне верю, что The Weeknd — один из самых талантливых артистов на Земле. Этот парень — музыкальный гений", "Эйбел не музыку сочиняет — он создает шедевры", — пользователи делятся впечатлениями от новой работы исполнителя.

