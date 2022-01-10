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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220110/weeknd-1767136842.html
Новый клип The Weeknd за три дня набрал более семи миллионов просмотров
Новый клип The Weeknd за три дня набрал более семи миллионов просмотров - РИА Новости, 10.01.2022
Новый клип The Weeknd за три дня набрал более семи миллионов просмотров
Клип The Weeknd (Эйбел Тесфайе) на песню "Sacrifice" за три дня набрал более семи миллионов просмотров на YouTube-канале певца, а также больше четырехсот тысяч... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:33
2022-01-10T13:33
культура
новости культуры
музыка
the weeknd (эйбел тесфайе)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Клип The Weeknd (Эйбел Тесфайе) на песню "Sacrifice" за три дня набрал более семи миллионов просмотров на YouTube-канале певца, а также больше четырехсот тысяч лайков. Трек вошел в новый альбом музыканта "Dawn FM", релиз которого состоялся 7 января. Всего в нем 16 композиций, среди них и "Take my breath" — ее The Weeknd представил в августе 2021. Критики и слушатели встретили пластинку тепло. На сайте агрегаторе рецензий Metacritic у него очень высокий рейтинг — 89 баллов. Эта оценка была сделана на основе 12 рецензий. И все они положительные. В новом ролике персонаж, образ которого воплощает исполнитель, попадает на странную дискотеку, а затем и вовсе становится участником темного ритуала. Его руки и ноги фиксируют на огромной платформе в виде круга — словно хотят принести в жертву. Такой сюжет перекликается с текстом песни — "Sacrifice" можно перевести с английского как "жертва". The Weeknd поет о непростых отношениях. Впрочем, переживать за героя музыканта в клипе не стоит — там есть неожиданный сюжетный поворот. Ролик снял дуэт Cliqua, который уже работал с певцом и срежиссировал видео на такие песни, как "Take my breath" и "Save your tears". "Мне кажется, что я перемещаюсь в другое измерение, когда слушаю его песни", "Я искренне верю, что The Weeknd — один из самых талантливых артистов на Земле. Этот парень — музыкальный гений", "Эйбел не музыку сочиняет — он создает шедевры", — пользователи делятся впечатлениями от новой работы исполнителя.
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новости культуры, музыка, the weeknd (эйбел тесфайе), шоу-бизнес
13:33 10.01.2022
 
Новый клип The Weeknd за три дня набрал более семи миллионов просмотров

Клип The Weeknd на песню "Sacrifice" за три дня набрал более семи миллионов просмотров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Клип The Weeknd (Эйбел Тесфайе) на песню "Sacrifice" за три дня набрал более семи миллионов просмотров на YouTube-канале певца, а также больше четырехсот тысяч лайков.
Трек вошел в новый альбом музыканта "Dawn FM", релиз которого состоялся 7 января. Всего в нем 16 композиций, среди них и "Take my breath" — ее The Weeknd представил в августе 2021. Критики и слушатели встретили пластинку тепло. На сайте агрегаторе рецензий Metacritic у него очень высокий рейтинг — 89 баллов. Эта оценка была сделана на основе 12 рецензий. И все они положительные.
В новом ролике персонаж, образ которого воплощает исполнитель, попадает на странную дискотеку, а затем и вовсе становится участником темного ритуала. Его руки и ноги фиксируют на огромной платформе в виде круга — словно хотят принести в жертву.
Такой сюжет перекликается с текстом песни — "Sacrifice" можно перевести с английского как "жертва". The Weeknd поет о непростых отношениях. Впрочем, переживать за героя музыканта в клипе не стоит — там есть неожиданный сюжетный поворот.
Ролик снял дуэт Cliqua, который уже работал с певцом и срежиссировал видео на такие песни, как "Take my breath" и "Save your tears".
"Мне кажется, что я перемещаюсь в другое измерение, когда слушаю его песни", "Я искренне верю, что The Weeknd — один из самых талантливых артистов на Земле. Этот парень — музыкальный гений", "Эйбел не музыку сочиняет — он создает шедевры", — пользователи делятся впечатлениями от новой работы исполнителя.
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