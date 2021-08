https://ria.ru/20210806/takemybreath-1744645755.html

The Weeknd использовал русское слово в новом клипе "Take my breath"

The Weeknd использовал русское слово в новом клипе "Take my breath" - РИА Новости, 06.08.2021

The Weeknd использовал русское слово в новом клипе "Take my breath"

Канадский музыкант The Weeknd (Эйбел Тесфайе) представил в Сети новый трек "Take my breath" и опубликовал на YouTube клип на него. РИА Новости, 06.08.2021

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Канадский музыкант The Weeknd (Эйбел Тесфайе) представил в Сети новый трек "Take my breath" и опубликовал на YouTube клип на него. В ролике, снятом режиссером Cliqua, певец оказывается в ночном клубе на модной вечеринке с пульсирующими вспышками света и танцами. Среди гостей, одетых в кожаные или латексные костюмы, The Weeknd замечает девушку с длинными косами и увлекается ей. Они начинают танцевать вместе, а после уединяются. Но именно в этот момент подруга музыканта начинает душить его своими роскошными волосами в коридоре клуба. За несколько часов с момента релиза новый клип The Weeknd набрал более 1,5 миллионов просмотров и 229 тысяч лайков на YouTube. В комментариях зрители написали, что видео получилось "невероятным", а песня "Take my breath" с элементами диско наверняка повторит успех еще одного хита канадца "Blinding Lights" (2020 год). К обсуждению подключились и пользователи из России, которых удивило, что певец использовал в ролике слово на русском языке "опасность" (1:17). Ранее стало известно, что этот клип должны были транслировать в кинотеатрах Imax перед показом второй части фильма "Отряд самоубийц". Однако ролик запретили из-за "стробоскопического освещения". Яркие вспышки света, как полагают, могут негативно сказаться на самочувствии людей и даже вызвать приступы эпилепсии.

