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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210806/takemybreath-1744645755.html
The Weeknd использовал русское слово в новом клипе "Take my breath"
The Weeknd использовал русское слово в новом клипе "Take my breath" - РИА Новости, 06.08.2021
The Weeknd использовал русское слово в новом клипе "Take my breath"
Канадский музыкант The Weeknd (Эйбел Тесфайе) представил в Сети новый трек "Take my breath" и опубликовал на YouTube клип на него. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:51
2021-08-06T12:51
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Канадский музыкант The Weeknd (Эйбел Тесфайе) представил в Сети новый трек "Take my breath" и опубликовал на YouTube клип на него. В ролике, снятом режиссером Cliqua, певец оказывается в ночном клубе на модной вечеринке с пульсирующими вспышками света и танцами. Среди гостей, одетых в кожаные или латексные костюмы, The Weeknd замечает девушку с длинными косами и увлекается ей. Они начинают танцевать вместе, а после уединяются. Но именно в этот момент подруга музыканта начинает душить его своими роскошными волосами в коридоре клуба. За несколько часов с момента релиза новый клип The Weeknd набрал более 1,5 миллионов просмотров и 229 тысяч лайков на YouTube. В комментариях зрители написали, что видео получилось "невероятным", а песня "Take my breath" с элементами диско наверняка повторит успех еще одного хита канадца "Blinding Lights" (2020 год). К обсуждению подключились и пользователи из России, которых удивило, что певец использовал в ролике слово на русском языке "опасность" (1:17). Ранее стало известно, что этот клип должны были транслировать в кинотеатрах Imax перед показом второй части фильма "Отряд самоубийц". Однако ролик запретили из-за "стробоскопического освещения". Яркие вспышки света, как полагают, могут негативно сказаться на самочувствии людей и даже вызвать приступы эпилепсии.
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новости культуры, youtube
12:51 06.08.2021
 

The Weeknd использовал русское слово в новом клипе "Take my breath"

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Канадский музыкант The Weeknd (Эйбел Тесфайе) представил в Сети новый трек "Take my breath" и опубликовал на YouTube клип на него.
В ролике, снятом режиссером Cliqua, певец оказывается в ночном клубе на модной вечеринке с пульсирующими вспышками света и танцами. Среди гостей, одетых в кожаные или латексные костюмы, The Weeknd замечает девушку с длинными косами и увлекается ей.
Они начинают танцевать вместе, а после уединяются. Но именно в этот момент подруга музыканта начинает душить его своими роскошными волосами в коридоре клуба.
За несколько часов с момента релиза новый клип The Weeknd набрал более 1,5 миллионов просмотров и 229 тысяч лайков на YouTube.
В комментариях зрители написали, что видео получилось "невероятным", а песня "Take my breath" с элементами диско наверняка повторит успех еще одного хита канадца "Blinding Lights" (2020 год).
К обсуждению подключились и пользователи из России, которых удивило, что певец использовал в ролике слово на русском языке "опасность" (1:17).

"Запад понял одну тему: добавь в видео любое русское слово, и все СНГ слетится продвигать его комментариями", "Привет русскоговорящим", "Русское слово в клипе! Уау!" — написали россияне.

Ранее стало известно, что этот клип должны были транслировать в кинотеатрах Imax перед показом второй части фильма "Отряд самоубийц". Однако ролик запретили из-за "стробоскопического освещения". Яркие вспышки света, как полагают, могут негативно сказаться на самочувствии людей и даже вызвать приступы эпилепсии.
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