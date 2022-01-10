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Рябков ответил на вопрос о новой встрече России и США по гарантиям

Рябков ответил на вопрос о новой встрече России и США по гарантиям - РИА Новости, 10.01.2022

Рябков ответил на вопрос о новой встрече России и США по гарантиям

В ближайшие дни станет ясно, состоится ли следующий раунд переговоров с США по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T20:11

2022-01-10T20:11

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ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. В ближайшие дни станет ясно, состоится ли следующий раунд переговоров с США по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В ближайшие дни будет более полная ясность, состоится ли следующий раунд, если да, то когда, в каком формате. Здесь не будет долгих пауз в любом случае", - сказал Рябков по итогам консультаций с США.Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

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