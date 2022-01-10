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Рябков ответил на вопрос о новой встрече России и США по гарантиям
Рябков ответил на вопрос о новой встрече России и США по гарантиям - РИА Новости, 10.01.2022
Рябков ответил на вопрос о новой встрече России и США по гарантиям
В ближайшие дни станет ясно, состоится ли следующий раунд переговоров с США по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T20:11
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сша
в мире
оон
москва
сергей рябков
нато
россия
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ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. В ближайшие дни станет ясно, состоится ли следующий раунд переговоров с США по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В ближайшие дни будет более полная ясность, состоится ли следующий раунд, если да, то когда, в каком формате. Здесь не будет долгих пауз в любом случае", - сказал Рябков по итогам консультаций с США.Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
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сша, в мире, оон, москва, сергей рябков, нато, россия
20:11 10.01.2022 (обновлено: 21:43 10.01.2022)
 
Рябков ответил на вопрос о новой встрече России и США по гарантиям

Замглавы МИД Рябков: в ближайшие дни станет ясно, состоится ли еще одна встреча с США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Участники двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Участники двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. В ближайшие дни станет ясно, состоится ли следующий раунд переговоров с США по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В ближайшие дни будет более полная ясность, состоится ли следующий раунд, если да, то когда, в каком формате. Здесь не будет долгих пауз в любом случае", - сказал Рябков по итогам консультаций с США.
Брифинг по итогам двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
21:38
Рябков назвал нерасширение НАТО абсолютным императивом для России
Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.
Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
СШАВ миреООНМоскваСергей РябковНАТОРоссия
 
 
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