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Загадочная вспышка перед землетрясением в Китае

Перед мощным землетрясением в Китае заметили странную вспышку - РИА Новости, 10.01.2022

Загадочная вспышка перед землетрясением в Китае

Камера наблюдения зафиксировала вспышку света перед землетрясением, произошедшим в субботу в китайской провинции Цинхай, сообщил телеканал CGTN. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T04:44

2022-01-10T04:44

2022-01-10T10:47

в мире

китай

цинхай

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Камера наблюдения зафиксировала вспышку света перед землетрясением, произошедшим в субботу в китайской провинции Цинхай, сообщил телеканал CGTN.Она произошла непосредственно перед подземными толчками.Как отметили пользователи Сети, вероятнее всего, камера на доме зафиксировала взрыв трансформатора вдали от места съемки, при этом подземные колебания дошли до здания с небольшой задержкой, из-за чего могло показаться, что вспышка предшествовала толчкам.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,3 балла. По информации местных сейсмологов —6,9. Оно произошло в малонаселенной области на северо-западе страны, но толчки ощущали жители некоторых крупных городов. Пострадали девять человек, восемь из них уже выписали из больницы.Как сообщила газета Global Times, в результате землетрясения обрушился небольшой участок Великой Китайской стены длиной около двух метров.

https://ria.ru/20220110/sakhalin-1767090549.html

китай

цинхай

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в мире, китай, цинхай, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)