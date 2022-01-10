22:50 10.01.2022 (обновлено: 23:59 10.01.2022)
В ВОЗ назвали причину появления "дельтакрона"
ВОЗ: "дельтакрон" мог появиться в результате загрязнения образца во время секвенирования
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
ЦЮРИХ,10 янв — РИА Новости. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что так называемый дельтакрон не является комбинацией двух вариантов вируса, там призвали не использовать это наименование.
Кроме того, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове предложила не использовать и понятие "флурон", обозначающее одновременное заболевание гриппом и COVID-19.
"Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. "Дельтакрон", вероятно, является загрязнением (образца. — Прим. ред.) во время секвенирования", — написала она в Twitter.
Об обнаружении нового штамма коронавируса ранее изданию Cyprus Times сообщил профессор Леонтиос Костриккис с факультета биологических наук Университета Кипра. По его словам, ученые пришли к выводу, что новый вариант стал гибридом "дельты" и "омикрона", поэтому его назвали "дельтакрон". Министр здравоохранения страны Михалис Хадзипанделас заявлял, что этот штамм не вызывает беспокойства у властей, поскольку сочетает две уже циркулирующие мутации.
О том, что "дельтакрон" рано называть новым штаммом коронавируса, заявляли в Роспотребнадзоре. По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Камиля Хафизова, при несоблюдении некоторых правил работы можно получить смесь вариантов, и если затем анализ проводится недостаточно опытным специалистом, то результирующие геномы содержат признаки обоих штаммов.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных коронавирусом, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Сейчас в большинстве стран наиболее распространен штамм "дельта", но ему на смену, по оценкам некоторых ученых, может прийти "омикрон". Самым надежным способом защиты остается вакцинация, среди привитых процент тяжелобольных минимален.