https://ria.ru/20220110/voz-1767200026.html

ВОЗ предупредила о тяжелых временах

ВОЗ предупредила о трех сложных месяцах из-за COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2022

ВОЗ предупредила о тяжелых временах

Ситуация с коронавирусом будет оставаться тяжелой на протяжении следующих трех месяцев, заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T17:14

2022-01-10T17:14

2022-01-10T17:49

распространение коронавируса

в мире

воз

здоровье - общество

дэвид набарро

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом будет оставаться тяжелой на протяжении следующих трех месяцев, заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро в эфире телеканала Sky News."Боюсь, мы бежим марафонскую дистанцию, но пока рано говорить, что мы близки к концу", — сказал он.По словам Набарро, окончание пандемии уже в поле зрения, но мы его еще не достигли. Он предупредил, что мир ждет еще несколько волн COVID-19.Сейчас в разных странах наблюдается резкий рост заболеваемости, который медики связывают с омикрон-штаммом, выявленным в начале ноября в ЮАР и Ботсване. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. Так, 4 января в США число зарегистрированных случаев превысило миллион.Всего в мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация, помимо США, отмечается в Индии, Бразилии, Великобритании и России.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766778766.html

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в мире, воз, здоровье - общество, дэвид набарро, коронавирус covid-19