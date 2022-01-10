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Россия и США заявили о недопустимости ядерной войны
Россия и США заявили о недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 10.01.2022
Россия и США заявили о недопустимости ядерной войны
Делегации США и РФ подтвердили в Женеве, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана, сообщила журналистам на брифинге по итогам... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T19:42
2022-01-10T19:42
2022-01-10T19:54
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Делегации США и РФ подтвердили в Женеве, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана, сообщила журналистам на брифинге по итогам переговоров России и США по гарантиям безопасности первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман."США и Россия согласны, что ядерная война не может быть выиграна и не должна никогда быть начата", - сказала представитель госдепартамента на телефонном брифинге из Женевы.Переговоры между США и Россией прошли в понедельник за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.
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сша, женева (город), россия, в мире, оон, ядерная война
19:42 10.01.2022 (обновлено: 19:54 10.01.2022)
Россия и США заявили о недопустимости ядерной войны
Первый замгоссекретаря Шерман: Россия и США заявили о недопустимости ядерной войны