https://ria.ru/20220110/voyna-1767225817.html

Россия и США заявили о недопустимости ядерной войны

Россия и США заявили о недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 10.01.2022

Россия и США заявили о недопустимости ядерной войны

Делегации США и РФ подтвердили в Женеве, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана, сообщила журналистам на брифинге по итогам... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:42

2022-01-10T19:42

2022-01-10T19:54

сша

женева (город)

россия

в мире

оон

ядерная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767225052_0:163:3346:2045_1920x0_80_0_0_e945c6487efb952994257ff4c34aa7eb.jpg

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Делегации США и РФ подтвердили в Женеве, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана, сообщила журналистам на брифинге по итогам переговоров России и США по гарантиям безопасности первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман."США и Россия согласны, что ядерная война не может быть выиграна и не должна никогда быть начата", - сказала представитель госдепартамента на телефонном брифинге из Женевы.Переговоры между США и Россией прошли в понедельник за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.

https://ria.ru/20220110/shantazh-1767227591.html

сша

женева (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, женева (город), россия, в мире, оон, ядерная война