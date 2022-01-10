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В Армении дело о закупке некачественного вооружения направили в суд
В Армении дело о закупке некачественного вооружения направили в суд - РИА Новости, 10.01.2022
В Армении дело о закупке некачественного вооружения направили в суд
Дело о поставках в Армению некачественных вооружений передано в суд, по нему проходит действующий начальник генштаба Артак Давтян, сообщил в понедельник... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T17:57
2022-01-10T19:06
армения
в мире
давид тоноян
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ЕРЕВАН, 10 янв – РИА Новости. Дело о поставках в Армению некачественных вооружений передано в суд, по нему проходит действующий начальник генштаба Артак Давтян, сообщил в понедельник представитель генпрокуратуры Армении Гор Абрамян.Ранее в рамках уголовного дела о злоупотреблении и подлоге при поставках вооружений были арестованы занимавший пост министра обороны в 2018-2020 годах Давид Тоноян, а также директор компании-поставщика Давид Галстян и замначальника генштаба Степан Галстян. Дело касается закупок "просроченных" ракет на сумму 4,6 миллиона долларов. По версии следствия, ряд военных чиновников причастны к организации закупок ракет, не отвечающих техническим нормам, с истекшим сроком годности и погашения кредиторской задолженности компании-поставщика перед министерством обороны."Дело передано в суд. Давид Тоноян обвиняется в "присвоении и растрате в особо крупных размерах", Артак Матевосович Давтян – в "злоупотреблении властью, превышении власти или бездействии власти, повлекшем тяжкие последствия", Степан Галстян - в "злоупотреблении властью, превышении власти или бездействии власти" и "служебном подлоге"… Давид Галстян – в "мошенничестве" и "подделке документов", - написал Абрамян в Facebook.
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армения, в мире, давид тоноян
17:57 10.01.2022 (обновлено: 19:06 10.01.2022)
 
В Армении дело о закупке некачественного вооружения направили в суд

В Армении по делу о закупке некачественных вооружений проходит начальник генштаба Давтян

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 янв – РИА Новости. Дело о поставках в Армению некачественных вооружений передано в суд, по нему проходит действующий начальник генштаба Артак Давтян, сообщил в понедельник представитель генпрокуратуры Армении Гор Абрамян.
Ранее в рамках уголовного дела о злоупотреблении и подлоге при поставках вооружений были арестованы занимавший пост министра обороны в 2018-2020 годах Давид Тоноян, а также директор компании-поставщика Давид Галстян и замначальника генштаба Степан Галстян. Дело касается закупок "просроченных" ракет на сумму 4,6 миллиона долларов. По версии следствия, ряд военных чиновников причастны к организации закупок ракет, не отвечающих техническим нормам, с истекшим сроком годности и погашения кредиторской задолженности компании-поставщика перед министерством обороны.
"Дело передано в суд. Давид Тоноян обвиняется в "присвоении и растрате в особо крупных размерах", Артак Матевосович Давтян – в "злоупотреблении властью, превышении власти или бездействии власти, повлекшем тяжкие последствия", Степан Галстян - в "злоупотреблении властью, превышении власти или бездействии власти" и "служебном подлоге"… Давид Галстян – в "мошенничестве" и "подделке документов", - написал Абрамян в Facebook.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
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АрменияВ миреДавид Тоноян
 
 
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