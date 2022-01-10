Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220110/vilfand-1767099279.html
Вильфанд предупредил москвичей об изменчивой погоде
Вильфанд предупредил москвичей об изменчивой погоде - РИА Новости, 10.01.2022
Вильфанд предупредил москвичей об изменчивой погоде
Погода в Москве и области на предстоящей неделе будет сильно меняться: сначала температура будет выше нормы, затем последует ее понижение, а ночью в канун... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T07:40
2022-01-10T07:42
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763692425_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3b26d0bc7bb03d2e7216eb317e180577.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Погода в Москве и области на предстоящей неделе будет сильно меняться: сначала температура будет выше нормы, затем последует ее понижение, а ночью в канун старого Нового года будет так же, как и с 31 декабря на 1 января, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Вильфанд отметил, что в ночь на 13 января будет холодная погода с температурой до минус 20 градусов, что ниже нормы на 4-5 градусов.По словам метеоролога, очередное изменение температуры начнется днем 13 января, днем ожидается минус 5-8 градусов."Повышение температуры продлится в ночь с 13 на 14 января, что является новогодней ночью по старому стилю. Эта ночь будет напоминать погоду в ночь с 31 декабря на 1 января, то есть в новогоднюю ночь по новому стилю. Температура - от минус 2 до минус 7 градусов, при этом температура будет повышаться. Мягкая ночь с осадками", - сказал Вильфанд.Как добавил ученый, температура днем 14 января будет около нуля."Полное повторение того, что было в новогоднюю ночь по новому стилю. В субботу ожидается точно такая же погода: ночью минус 1-6 градусов, днем минус 1-4 градуса", - добавил специалист.Он отметил, что изменчивость погоды будет характерна для всего Центрального федерального округа.
https://ria.ru/20220110/snegopad-1767096407.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763692425_420:0:3071:1988_1920x0_80_0_0_cf1dbcb441613980d7823fdf949be5b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд
07:40 10.01.2022 (обновлено: 07:42 10.01.2022)
 
Вильфанд предупредил москвичей об изменчивой погоде

Вильфанд заявил, что изменчивая погода ждет москвичей в ближайшие дни

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы убирает снег в Москве
Сотрудник коммунальной службы убирает снег в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудник коммунальной службы убирает снег в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Погода в Москве и области на предстоящей неделе будет сильно меняться: сначала температура будет выше нормы, затем последует ее понижение, а ночью в канун старого Нового года будет так же, как и с 31 декабря на 1 января, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Нынешняя рабочая неделя в Москве и Подмосковье совершенно необычная. Она будет очень изменчивой. Температура днем в понедельник будет около минус 6-8 градусов. Потом будет изменяться циркуляция, и Москва окажется в области высокого давления. С 11 января начинается понижение температуры. Будет минус 8-12 градусов днем и ночью. Температурный фон около нормы", - сказал он.
Вильфанд отметил, что в ночь на 13 января будет холодная погода с температурой до минус 20 градусов, что ниже нормы на 4-5 градусов.
По словам метеоролога, очередное изменение температуры начнется днем 13 января, днем ожидается минус 5-8 градусов.
"Повышение температуры продлится в ночь с 13 на 14 января, что является новогодней ночью по старому стилю. Эта ночь будет напоминать погоду в ночь с 31 декабря на 1 января, то есть в новогоднюю ночь по новому стилю. Температура - от минус 2 до минус 7 градусов, при этом температура будет повышаться. Мягкая ночь с осадками", - сказал Вильфанд.
Как добавил ученый, температура днем 14 января будет около нуля.
"Полное повторение того, что было в новогоднюю ночь по новому стилю. В субботу ожидается точно такая же погода: ночью минус 1-6 градусов, днем минус 1-4 градуса", - добавил специалист.
Он отметил, что изменчивость погоды будет характерна для всего Центрального федерального округа.
Сотрудник коммунальной службы убирает снег - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
06:52
Вильфанд заявил, что Москву ждет сильнейший снегопад
 
ОбществоМоскваГидрометцентрРоман Вильфанд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41На Камчатке открыли новый минерал
01:39КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
01:34Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде
01:28Постпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесцениться
01:19СМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализации
01:17Глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией
01:15Брокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли
01:09Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа
00:39В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
00:22В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
00:00Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
23:55Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
23:55Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
23:54Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
23:42Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям
23:31США не проводят параллели между Казахстаном и Украиной
23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
23:25Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
23:25Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
Лента новостейМолния
На Камчатке открыли новый минералКНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моряРоссия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в РадеПостпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесценитьсяСМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализацииГлава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с РоссиейБрокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рублиГлава Саксонии заявил о зависимости от российского газаВ США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИВ Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в ЖеневеПожар в многоквартирном доме в Ялте локализовалиПсаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в ЖеневеУмер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан РоссииГосдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБГосдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениямСША не проводят параллели между Казахстаном и Украиной США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТОМетрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face PayБайдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией