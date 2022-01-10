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Вильфанд предупредил москвичей об изменчивой погоде
Вильфанд предупредил москвичей об изменчивой погоде - РИА Новости, 10.01.2022
Вильфанд предупредил москвичей об изменчивой погоде
Погода в Москве и области на предстоящей неделе будет сильно меняться: сначала температура будет выше нормы, затем последует ее понижение, а ночью в канун... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T07:40
2022-01-10T07:40
2022-01-10T07:42
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Погода в Москве и области на предстоящей неделе будет сильно меняться: сначала температура будет выше нормы, затем последует ее понижение, а ночью в канун старого Нового года будет так же, как и с 31 декабря на 1 января, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Вильфанд отметил, что в ночь на 13 января будет холодная погода с температурой до минус 20 градусов, что ниже нормы на 4-5 градусов.По словам метеоролога, очередное изменение температуры начнется днем 13 января, днем ожидается минус 5-8 градусов."Повышение температуры продлится в ночь с 13 на 14 января, что является новогодней ночью по старому стилю. Эта ночь будет напоминать погоду в ночь с 31 декабря на 1 января, то есть в новогоднюю ночь по новому стилю. Температура - от минус 2 до минус 7 градусов, при этом температура будет повышаться. Мягкая ночь с осадками", - сказал Вильфанд.Как добавил ученый, температура днем 14 января будет около нуля."Полное повторение того, что было в новогоднюю ночь по новому стилю. В субботу ожидается точно такая же погода: ночью минус 1-6 градусов, днем минус 1-4 градуса", - добавил специалист.Он отметил, что изменчивость погоды будет характерна для всего Центрального федерального округа.
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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд
07:40 10.01.2022 (обновлено: 07:42 10.01.2022)
Вильфанд предупредил москвичей об изменчивой погоде
Вильфанд заявил, что изменчивая погода ждет москвичей в ближайшие дни
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Погода в Москве
и области на предстоящей неделе будет сильно меняться: сначала температура будет выше нормы, затем последует ее понижение, а ночью в канун старого Нового года будет так же, как и с 31 декабря на 1 января, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
"Нынешняя рабочая неделя в Москве и Подмосковье совершенно необычная. Она будет очень изменчивой. Температура днем в понедельник будет около минус 6-8 градусов. Потом будет изменяться циркуляция, и Москва окажется в области высокого давления. С 11 января начинается понижение температуры. Будет минус 8-12 градусов днем и ночью. Температурный фон около нормы", - сказал он.
Вильфанд отметил, что в ночь на 13 января будет холодная погода с температурой до минус 20 градусов, что ниже нормы на 4-5 градусов.
По словам метеоролога, очередное изменение температуры начнется днем 13 января, днем ожидается минус 5-8 градусов.
"Повышение температуры продлится в ночь с 13 на 14 января, что является новогодней ночью по старому стилю. Эта ночь будет напоминать погоду в ночь с 31 декабря на 1 января, то есть в новогоднюю ночь по новому стилю. Температура - от минус 2 до минус 7 градусов, при этом температура будет повышаться. Мягкая ночь с осадками", - сказал Вильфанд.
Как добавил ученый, температура днем 14 января будет около нуля.
"Полное повторение того, что было в новогоднюю ночь по новому стилю. В субботу ожидается точно такая же погода: ночью минус 1-6 градусов, днем минус 1-4 градуса", - добавил специалист.
Он отметил, что изменчивость погоды будет характерна для всего Центрального федерального округа.