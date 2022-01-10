https://ria.ru/20220110/vilfand-1767099279.html

Вильфанд предупредил москвичей об изменчивой погоде

Вильфанд предупредил москвичей об изменчивой погоде - РИА Новости, 10.01.2022

Вильфанд предупредил москвичей об изменчивой погоде

Погода в Москве и области на предстоящей неделе будет сильно меняться: сначала температура будет выше нормы, затем последует ее понижение, а ночью в канун... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T07:40

2022-01-10T07:40

2022-01-10T07:42

общество

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Погода в Москве и области на предстоящей неделе будет сильно меняться: сначала температура будет выше нормы, затем последует ее понижение, а ночью в канун старого Нового года будет так же, как и с 31 декабря на 1 января, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Вильфанд отметил, что в ночь на 13 января будет холодная погода с температурой до минус 20 градусов, что ниже нормы на 4-5 градусов.По словам метеоролога, очередное изменение температуры начнется днем 13 января, днем ожидается минус 5-8 градусов."Повышение температуры продлится в ночь с 13 на 14 января, что является новогодней ночью по старому стилю. Эта ночь будет напоминать погоду в ночь с 31 декабря на 1 января, то есть в новогоднюю ночь по новому стилю. Температура - от минус 2 до минус 7 градусов, при этом температура будет повышаться. Мягкая ночь с осадками", - сказал Вильфанд.Как добавил ученый, температура днем 14 января будет около нуля."Полное повторение того, что было в новогоднюю ночь по новому стилю. В субботу ожидается точно такая же погода: ночью минус 1-6 градусов, днем минус 1-4 градуса", - добавил специалист.Он отметил, что изменчивость погоды будет характерна для всего Центрального федерального округа.

https://ria.ru/20220110/snegopad-1767096407.html

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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд