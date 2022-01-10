https://ria.ru/20220110/vektor-1767234988.html

Рябков: общий вектор будущих переговоров с США по гарантиям сложно вывести

Рябков: общий вектор будущих переговоров с США по гарантиям сложно вывести - РИА Новости, 10.01.2022

Рябков: общий вектор будущих переговоров с США по гарантиям сложно вывести

Общее направление возможных будущих переговоров России и США по гарантиям безопасности определить сложно, так как в их рамках рассматривается крайне сложный... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T20:45

2022-01-10T20:45

2022-01-10T20:45

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сша

женева (город)

сергей рябков

обсе

россия

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ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. Общее направление возможных будущих переговоров России и США по гарантиям безопасности определить сложно, так как в их рамках рассматривается крайне сложный комплекс вопросов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков"Картина переговоров имеет множество оттенков, и общий вектор пока что вывести сложно, надо посмотреть, что будет происходить по натовской линии 12 января", - сказал он журналистам по окончании переговоров с США по стратегической стабильности в Женеве.По его словам, при этом российская сторона понимает, как "будет отформатирована" встреча по линии ОБСЕ 13 января, потому что тематикой общеевропейской безопасности эта организация занимается уже несколько десятилетий".

https://ria.ru/20220110/nato-1767232718.html

сша

женева (город)

россия

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в мире, сша, женева (город), сергей рябков, обсе, россия