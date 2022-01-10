https://ria.ru/20220110/uzbekistan-1767164900.html

Политолог заявил о необходимости тесного сотрудничества Узбекистана с ОДКБ

Политолог заявил о необходимости тесного сотрудничества Узбекистана с ОДКБ - РИА Новости, 10.01.2022

Политолог заявил о необходимости тесного сотрудничества Узбекистана с ОДКБ

Нарастающие угрозы международного терроризма создают необходимость расширения сотрудничества Узбекистана со странами ОДКБ, считает политолог, доцент... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T14:03

2022-01-10T14:03

2022-01-10T14:03

оон

узбекистан

одкб

рэу имени г. в. плеханова

жанаозен

актау

андижанская область

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ТАШКЕНТ, 10 янв – РИА Новости. Нарастающие угрозы международного терроризма создают необходимость расширения сотрудничества Узбекистана со странами ОДКБ, считает политолог, доцент ташкентского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Равшан Назаров, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.Ранее Лукашенко в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что страны организации должны извлечь уроки из протестов в Казахстане. Он подчеркнул, что Узбекистану стоит обратить на эту ситуацию особенное внимание. По его словам, есть оперативная информация, которая позволяет так говорить."Узбекистану необходимо расширять и наращивать военно-техническое сотрудничество со странами ОДКБ, особенно с Россией, поскольку угрозы со стороны международного терроризма вполне реальны, и не исключено, что будут нарастать в ближайшем будущем", - сказал Назаров РИА Новости.Эксперт считает, что нынешняя ситуация в Казахстане является подтверждением тому, что международный терроризм не дремлет, его "спящие ячейки" могут активизироваться в любое время. "Достаточно малейшей искры, вроде повышения цен на топливо, или на продовольствие, или на какие-либо иные предметы первой необходимости", - отметил Назаров.Он напомнил, что реальная попытка организации "цветной революции" в Узбекистане была предпринята в мае 2005 года в Андижанской области на востоке страны. "Все это Узбекистан пережил и не сломался. Вооруженные силы и правоохранительные органы Узбекистана достаточно сильны и компетентны, чтобы отразить любые попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию. Однако, всё зависит от масштабов угроз. И государства Центральной Азии должны осознать, что безопасность должна носить общерегиональный характер", - добавил Назаров.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/odkb-1767146717.html

https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766889392.html

узбекистан

жанаозен

актау

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оон, узбекистан, одкб, рэу имени г. в. плеханова, жанаозен, актау, андижанская область