https://ria.ru/20220110/uolles-1767216361.html

Глава Минобороны Британии пообещал продолжать помогать Украине

Глава Минобороны Британии пообещал продолжать помогать Украине - РИА Новости, 10.01.2022

Глава Минобороны Британии пообещал продолжать помогать Украине

Россия боится не НАТО, а ценностей этой организации, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T18:47

2022-01-10T18:47

2022-01-10T18:54

в мире

украина

нато

восточная европа

россия

бен уоллес

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ЛОНДОН, 10 янв – РИА Новости. Россия боится не НАТО, а ценностей этой организации, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.Он также назвал неправдой заявления о том, что НАТО окружает Россию, подчеркнув, что альянс носит оборонный характер. При этом он добавил, что Британия продолжит оказывать военную поддержку всем странам, в то числе Украине, если они попросят поддержки."На Украине нет натовских баз, как это утверждается… Мы будем работать со всеми, кто разделяет наши ценности. Мы должны помогать тем странам в Восточной Европе, в Скандинавии, и Украине, если они попросят нашей поддержки. У них, как у суверенных государств, есть на это право", - добавил глава оборонного ведомства Британии.

https://ria.ru/20220105/nato-1766597637.html

украина

восточная европа

россия

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в мире, украина, нато, восточная европа, россия, бен уоллес