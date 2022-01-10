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Глава Минобороны Британии пообещал продолжать помогать Украине
Глава Минобороны Британии пообещал продолжать помогать Украине - РИА Новости, 10.01.2022
Глава Минобороны Британии пообещал продолжать помогать Украине
Россия боится не НАТО, а ценностей этой организации, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T18:47
2022-01-10T18:54
в мире
украина
нато
восточная европа
россия
бен уоллес
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ЛОНДОН, 10 янв – РИА Новости. Россия боится не НАТО, а ценностей этой организации, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.Он также назвал неправдой заявления о том, что НАТО окружает Россию, подчеркнув, что альянс носит оборонный характер. При этом он добавил, что Британия продолжит оказывать военную поддержку всем странам, в то числе Украине, если они попросят поддержки."На Украине нет натовских баз, как это утверждается… Мы будем работать со всеми, кто разделяет наши ценности. Мы должны помогать тем странам в Восточной Европе, в Скандинавии, и Украине, если они попросят нашей поддержки. У них, как у суверенных государств, есть на это право", - добавил глава оборонного ведомства Британии.
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в мире, украина, нато, восточная европа, россия, бен уоллес
18:47 10.01.2022 (обновлено: 18:54 10.01.2022)
 
Глава Минобороны Британии пообещал продолжать помогать Украине

Глава Минобороны Британии Уоллес пообещал продолжить оказывать военную помощь Украине

© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУВоеннослужащие Украины и Великобритании
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУ
Военнослужащие Украины и Великобритании
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ЛОНДОН, 10 янв – РИА Новости. Россия боится не НАТО, а ценностей этой организации, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
"Мы не должны забывать, что то, чего боится российское правительство, не россияне, а правительство - это не НАТО, а ценности НАТО", - заявил Уоллес, отвечая на вопросы в парламенте.
Он также назвал неправдой заявления о том, что НАТО окружает Россию, подчеркнув, что альянс носит оборонный характер. При этом он добавил, что Британия продолжит оказывать военную поддержку всем странам, в то числе Украине, если они попросят поддержки.
"На Украине нет натовских баз, как это утверждается… Мы будем работать со всеми, кто разделяет наши ценности. Мы должны помогать тем странам в Восточной Европе, в Скандинавии, и Украине, если они попросят нашей поддержки. У них, как у суверенных государств, есть на это право", - добавил глава оборонного ведомства Британии.
Американский военнослужащий во время учений НАТО на Украине - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
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В миреУкраинаНАТОВосточная ЕвропаРоссияБен Уоллес
 
 
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