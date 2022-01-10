https://ria.ru/20220110/ukraina-1767249531.html

США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО

США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО - РИА Новости, 10.01.2022

США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО

США по итогам состоявшихся переговоров с Россией в Женеве по-прежнему считают, что Украина должна иметь возможность стать членом НАТО, позиция Вашингтона по... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T23:28

2022-01-10T23:28

2022-01-10T23:32

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США по итогам состоявшихся переговоров с Россией в Женеве по-прежнему считают, что Украина должна иметь возможность стать членом НАТО, позиция Вашингтона по данному вопросу не изменилась, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах."Наша позиция по данному вопросу не изменилась. НАТО следует политике открытых дверей. Любая страна, которая стремится стать членом НАТО, должна иметь такую возможность. Украина является нашим партнером, мы находимся с ней в постоянном контакте. Однако наша позиция по данному вопросу не изменилась, и она соответствует политике открытых дверей НАТО", - сказал Прайс на брифинге, комментируя итоги состоявшихся в Женеве дискуссий с российской стороной.Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

https://ria.ru/20220110/nato-1767232718.html

https://ria.ru/20220110/sanktsii-1767242075.html

сша

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в мире, сша, оон, москва, сергей рябков, нато, нед прайс, россия