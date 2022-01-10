https://ria.ru/20220110/ukraina-1767224495.html
У России нет никаких намерений напасть на Украину, заявил Рябков
У России нет никаких намерений напасть на Украину, заявил Рябков - РИА Новости, 10.01.2022
У России нет никаких намерений напасть на Украину, заявил Рябков
Никаких намерений у России "напасть" на Украину нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T19:36
2022-01-10T19:36
2022-01-10T19:45
украина
россия
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. Никаких намерений у России "напасть" на Украину нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы объяснили американским коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке сил осуществляются в пределах нашей национальной территории", - сказал Рябков по итогам консультаций с американской стороной по гарантиям безопасности.По его словам, нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария.
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украина, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:36 10.01.2022 (обновлено: 19:45 10.01.2022)
У России нет никаких намерений напасть на Украину, заявил Рябков
Рябков: никаких намерений у России напасть на Украину нет и быть не может