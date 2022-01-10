https://ria.ru/20220110/ukraina-1767212543.html

Украина делает пропагандистские сюжеты к встрече Россия—НАТО, заявили в ЛНР

Украина делает пропагандистские сюжеты к встрече Россия—НАТО, заявили в ЛНР - РИА Новости, 10.01.2022

Украина делает пропагандистские сюжеты к встрече Россия—НАТО, заявили в ЛНР

Журналисты украинских СМИ прибыли в Донбасс для подготовки пропагандистских сюжетов перед встречей Россия-НАТО, заявил на брифинге офицер представительства... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T18:25

2022-01-10T18:25

2022-01-10T18:31

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ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Журналисты украинских СМИ прибыли в Донбасс для подготовки пропагандистских сюжетов перед встречей Россия-НАТО, заявил на брифинге офицер представительства Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин.Представительство ЛНР в СЦКК с 19 декабря не фиксировало нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, представительство ДНР не фиксировало обстрелов с 5 января. В воскресенье украинские силовики нарушили режим тишины, обстреляв территории республик. В ДНР заявили, что ВС Украины возобновили обстрелы в Донбассе в связи с предстоящей встречей Совета Россия-НАТО."Внимание к обстановке на передовой (офицерского состава ВС Украины – ред.) связано с прибытием в зону ответственности 24-ой бригады (украинских силовиков - ред.) корреспондентов национальных СМИ и сотрудников Центра региональной безопасности (украинская организация – ред.)", - заявил Мазейкин.Он уточнил, что задачей корреспондентов и представителей указанной общественной организации, которая, по данным ЛНР, курируется посольством США на Украине, является "подготовка пропагандистских материалов к заседанию Совета Россия – НАТО".В понедельник в Женеве проходит встреча России и США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220110/obstrely-1767196732.html

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в мире, украина, нато, совет россия-нато, вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия