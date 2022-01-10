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В Кремле заявили об отсутствии продвижения в переговорах по Украине
В Кремле заявили об отсутствии продвижения в переговорах по Украине - РИА Новости, 10.01.2022
В Кремле заявили об отсутствии продвижения в переговорах по Украине
В Кремле позитивно оценивают факт разговора замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с коллегами из ФРГ и Франции по Украине, но констатируют, что о... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:16
2022-01-10T13:16
2022-01-10T13:16
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Кремле позитивно оценивают факт разговора замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с коллегами из ФРГ и Франции по Украине, но констатируют, что о продвижении вперед речи нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В четверг Козак провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Встреча была посвящена внутриукраинскому урегулированию и организована по инициативе российской стороны."Насколько я понимаю, там ни о каких прорывах или о каком-то серьезном продвижении вперед речи не идет. Сам по себе факт разговора - он позитивен, но сама субстанция, содержание переговоров по-прежнему, конечно, скорее относится к категории сложных и буксующих вопросов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают переговоры.
https://ria.ru/20220110/ukraina-1767141095.html
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в мире, украина, германия, франция, дмитрий козак, дмитрий песков, россия, йенс плетнер
В Кремле заявили об отсутствии продвижения в переговорах по Украине
Песков о разговоре Козака и коллег из Германии и Франции по Украине: продвижения нет