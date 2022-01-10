https://ria.ru/20220110/ukraina-1767141095.html

Почему США стоит ублажать Россию?

В США раскрыли истинную причину отказа от войны с Россией из-за Украины - РИА Новости, 10.01.2022

Почему США стоит ублажать Россию?

Украину никогда не примут в НАТО, так как она не входит в сферу жизненно важных интересов США, пишет американский политик и публицист Патрик Бьюкенен в статье... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T12:05

2022-01-10T12:05

2022-01-10T13:56

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украину никогда не примут в НАТО, так как она не входит в сферу жизненно важных интересов США, пишет американский политик и публицист Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative.Как показывает история, правда всегда была на стороне тех американских лидеров, которые отказывались от применения силы в Центральной и Восточной Европе. Так им удавалось избегать войны с Россией в тех регионах, где жизненные интересы США не подвергались опасности, считает автор.Он напомнил о событиях холодной войны, когда в 1956 году президент Дуайт Эйзенхауэр отказался от военного вмешательства в Венгерское восстание.В 1961-м Джон Кеннеди не стал препятствовать строительству Берлинской стены, в 1968-м Линдон Джонсон не вмешался в события Пражской весны, добавил Бьюкенен.То же, по его словам, касается Рональда Рейгана, который в 1981 году "бездействовал" во время разгона объединения независимых профсоюзов "Солидарность" в Польше.Таким образом, Джо Байден принял правильное решение, исключив возможность военных действий в случае российского вторжения в Украину, пояснил специалист. Кроме того, полагает он, глава Белого дома должен четко дать понять, что вопрос о вступлении Украины в НАТО закрыт.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле эти претензии неоднократно опровергали, подчеркивая, что не вынашивают никаких агрессивных планов и не собираются ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20220109/bezopasnost-1767022246.html

https://ria.ru/20220107/preimuschestvo-1766819069.html

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в мире, украина, сша, китай, рональд рейган, джон кеннеди (политик), дуайт эйзенхауэр, россия