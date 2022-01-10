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https://ria.ru/20220110/ukraina-1767141095.html
Почему США стоит ублажать Россию?
В США раскрыли истинную причину отказа от войны с Россией из-за Украины - РИА Новости, 10.01.2022
Почему США стоит ублажать Россию?
Украину никогда не примут в НАТО, так как она не входит в сферу жизненно важных интересов США, пишет американский политик и публицист Патрик Бьюкенен в статье... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T12:05
2022-01-10T13:56
в мире
украина
сша
китай
рональд рейган
джон кеннеди (политик)
дуайт эйзенхауэр
россия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украину никогда не примут в НАТО, так как она не входит в сферу жизненно важных интересов США, пишет американский политик и публицист Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative.Как показывает история, правда всегда была на стороне тех американских лидеров, которые отказывались от применения силы в Центральной и Восточной Европе. Так им удавалось избегать войны с Россией в тех регионах, где жизненные интересы США не подвергались опасности, считает автор.Он напомнил о событиях холодной войны, когда в 1956 году президент Дуайт Эйзенхауэр отказался от военного вмешательства в Венгерское восстание.В 1961-м Джон Кеннеди не стал препятствовать строительству Берлинской стены, в 1968-м Линдон Джонсон не вмешался в события Пражской весны, добавил Бьюкенен.То же, по его словам, касается Рональда Рейгана, который в 1981 году "бездействовал" во время разгона объединения независимых профсоюзов "Солидарность" в Польше.Таким образом, Джо Байден принял правильное решение, исключив возможность военных действий в случае российского вторжения в Украину, пояснил специалист. Кроме того, полагает он, глава Белого дома должен четко дать понять, что вопрос о вступлении Украины в НАТО закрыт.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле эти претензии неоднократно опровергали, подчеркивая, что не вынашивают никаких агрессивных планов и не собираются ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
https://ria.ru/20220109/bezopasnost-1767022246.html
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россия
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в мире, украина, сша, китай, рональд рейган, джон кеннеди (политик), дуайт эйзенхауэр, россия
12:05 10.01.2022 (обновлено: 13:56 10.01.2022)
 
В США раскрыли истинную причину отказа от войны с Россией из-за Украины

TAC: США не хотят воевать с Россией из-за растущей угрозы со стороны Китая

© AP Photo / Sergei GritsСовместные российско-китайские военные учения
Совместные российско-китайские военные учения - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Совместные российско-китайские военные учения
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украину никогда не примут в НАТО, так как она не входит в сферу жизненно важных интересов США, пишет американский политик и публицист Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative.
Как показывает история, правда всегда была на стороне тех американских лидеров, которые отказывались от применения силы в Центральной и Восточной Европе. Так им удавалось избегать войны с Россией в тех регионах, где жизненные интересы США не подвергались опасности, считает автор.
Он напомнил о событиях холодной войны, когда в 1956 году президент Дуайт Эйзенхауэр отказался от военного вмешательства в Венгерское восстание.
В 1961-м Джон Кеннеди не стал препятствовать строительству Берлинской стены, в 1968-м Линдон Джонсон не вмешался в события Пражской весны, добавил Бьюкенен.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Вчера, 10:12Инфографика
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
То же, по его словам, касается Рональда Рейгана, который в 1981 году "бездействовал" во время разгона объединения независимых профсоюзов "Солидарность" в Польше.
Таким образом, Джо Байден принял правильное решение, исключив возможность военных действий в случае российского вторжения в Украину, пояснил специалист. Кроме того, полагает он, глава Белого дома должен четко дать понять, что вопрос о вступлении Украины в НАТО закрыт.

"США должны сделать все возможное, чтобы избежать войны с Россией <…> мы хотим, чтобы в долгом противостоянии Запада с Китаем она оказалась на нашей стороне", — заключил Бьюкенен.

В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле эти претензии неоднократно опровергали, подчеркивая, что не вынашивают никаких агрессивных планов и не собираются ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
7 января, 06:05
На Украине пожаловались на преимущество России
 
В миреУкраинаСШАКитайРональд РейганДжон Кеннеди (политик)Дуайт ЭйзенхауэрРоссия
 
 
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