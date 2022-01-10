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Экс-аналитик ЦРУ назвал причину кризисной ситуации вокруг Украины
Экс-аналитик ЦРУ назвал причину кризисной ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 10.01.2022
Экс-аналитик ЦРУ назвал причину кризисной ситуации вокруг Украины
Страны Запада не поняли сигналы, которые им посылала Россия в течение некоторого времени, в результате чего сложилась кризисная ситуация вокруг Украины, заявил... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T03:09
2022-01-10T03:09
в мире
украина
сша
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Страны Запада не поняли сигналы, которые им посылала Россия в течение некоторого времени, в результате чего сложилась кризисная ситуация вокруг Украины, заявил бывший главный аналитик ЦРУ по РФ Джордж Биби.Он отметил, что Россия также посылала и "положительные" сигналы. В частности, таким жестом была отправка "предложений для прямых обсуждений" и демонстрация Россией готовности "изучить дипломатическое решение" конфликтной ситуации.По словам экс-аналитика ЦРУ, сосредоточенность некоторых политиков стран Запада на идеологическом аспекте - "демократии против авторитаризма" - приводит к ошибкам. Россия больше озабочена своей безопасностью, отметил он."Касательно Украины - на мой взгляд, наибольшую опасность представляют безрассудные действия, которые могут совершить не украинские военные, а украинские националистические группировки, которые мало подчиняются властям. Я сомневаюсь на данный момент, что Россия пойдет на военную операцию без такого рода провокации, но может случиться много чего, что приведет к пожару", - подчеркнул бывший специалист ЦРУ.Интервью с американским экспертом опубликовано в преддверии переговоров России и США. Страны 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211218/propaganda-1764339663.html
https://ria.ru/20211231/ukraina-1766275596.html
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в мире, украина, сша, россия
03:09 10.01.2022
 
Экс-аналитик ЦРУ назвал причину кризисной ситуации вокруг Украины

Экс-аналитик ЦРУ Биби: непонимание Западом сигналов России обострило кризис вокруг Украины

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на учениях с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО
Военнослужащий на учениях с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на учениях с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Страны Запада не поняли сигналы, которые им посылала Россия в течение некоторого времени, в результате чего сложилась кризисная ситуация вокруг Украины, заявил бывший главный аналитик ЦРУ по РФ Джордж Биби.

"Россия не переставая посылала сигналы, которые мы не понимали. Сигналы негативного рода, такие как размещение воск на границе и информирование о том, что сближение Украины с НАТО или стратегическое партнерство с США станут красными линиями. Это сообщение, которое Россия посылала по разным каналам... Еще один сигнал, который мы проигнорировали, - это испытание российской противоспутниковой ракеты в ноябре прошлого года. Этот тестовый запуск и его время не были случайными. Сообщение было призвано напомнить нам, насколько мы зависим от космоса, как в военном, так и гражданском отношении, и что у России есть возможность атаковать наши спутники. Москва показала нам решимость", - заявил Биби в интервью французской газете Figaro.

Он отметил, что Россия также посылала и "положительные" сигналы. В частности, таким жестом была отправка "предложений для прямых обсуждений" и демонстрация Россией готовности "изучить дипломатическое решение" конфликтной ситуации.
По словам экс-аналитика ЦРУ, сосредоточенность некоторых политиков стран Запада на идеологическом аспекте - "демократии против авторитаризма" - приводит к ошибкам. Россия больше озабочена своей безопасностью, отметил он.
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"Касательно Украины - на мой взгляд, наибольшую опасность представляют безрассудные действия, которые могут совершить не украинские военные, а украинские националистические группировки, которые мало подчиняются властям. Я сомневаюсь на данный момент, что Россия пойдет на военную операцию без такого рода провокации, но может случиться много чего, что приведет к пожару", - подчеркнул бывший специалист ЦРУ.
Интервью с американским экспертом опубликовано в преддверии переговоров России и США. Страны 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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