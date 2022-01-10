Экс-аналитик ЦРУ назвал причину кризисной ситуации вокруг Украины
Экс-аналитик ЦРУ Биби: непонимание Западом сигналов России обострило кризис вокруг Украины
Военнослужащий на учениях с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО
"Россия не переставая посылала сигналы, которые мы не понимали. Сигналы негативного рода, такие как размещение воск на границе и информирование о том, что сближение Украины с НАТО или стратегическое партнерство с США станут красными линиями. Это сообщение, которое Россия посылала по разным каналам... Еще один сигнал, который мы проигнорировали, - это испытание российской противоспутниковой ракеты в ноябре прошлого года. Этот тестовый запуск и его время не были случайными. Сообщение было призвано напомнить нам, насколько мы зависим от космоса, как в военном, так и гражданском отношении, и что у России есть возможность атаковать наши спутники. Москва показала нам решимость", - заявил Биби в интервью французской газете Figaro.
Он отметил, что Россия также посылала и "положительные" сигналы. В частности, таким жестом была отправка "предложений для прямых обсуждений" и демонстрация Россией готовности "изучить дипломатическое решение" конфликтной ситуации.
По словам экс-аналитика ЦРУ, сосредоточенность некоторых политиков стран Запада на идеологическом аспекте - "демократии против авторитаризма" - приводит к ошибкам. Россия больше озабочена своей безопасностью, отметил он.
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"Касательно Украины - на мой взгляд, наибольшую опасность представляют безрассудные действия, которые могут совершить не украинские военные, а украинские националистические группировки, которые мало подчиняются властям. Я сомневаюсь на данный момент, что Россия пойдет на военную операцию без такого рода провокации, но может случиться много чего, что приведет к пожару", - подчеркнул бывший специалист ЦРУ.
Интервью с американским экспертом опубликовано в преддверии переговоров России и США. Страны 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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