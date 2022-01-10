https://ria.ru/20220110/ukraina-1767090899.html

Экс-аналитик ЦРУ назвал причину кризисной ситуации вокруг Украины

Экс-аналитик ЦРУ назвал причину кризисной ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 10.01.2022

Экс-аналитик ЦРУ назвал причину кризисной ситуации вокруг Украины

Страны Запада не поняли сигналы, которые им посылала Россия в течение некоторого времени, в результате чего сложилась кризисная ситуация вокруг Украины, заявил... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T03:09

2022-01-10T03:09

2022-01-10T03:09

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Страны Запада не поняли сигналы, которые им посылала Россия в течение некоторого времени, в результате чего сложилась кризисная ситуация вокруг Украины, заявил бывший главный аналитик ЦРУ по РФ Джордж Биби.Он отметил, что Россия также посылала и "положительные" сигналы. В частности, таким жестом была отправка "предложений для прямых обсуждений" и демонстрация Россией готовности "изучить дипломатическое решение" конфликтной ситуации.По словам экс-аналитика ЦРУ, сосредоточенность некоторых политиков стран Запада на идеологическом аспекте - "демократии против авторитаризма" - приводит к ошибкам. Россия больше озабочена своей безопасностью, отметил он."Касательно Украины - на мой взгляд, наибольшую опасность представляют безрассудные действия, которые могут совершить не украинские военные, а украинские националистические группировки, которые мало подчиняются властям. Я сомневаюсь на данный момент, что Россия пойдет на военную операцию без такого рода провокации, но может случиться много чего, что приведет к пожару", - подчеркнул бывший специалист ЦРУ.Интервью с американским экспертом опубликовано в преддверии переговоров России и США. Страны 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211218/propaganda-1764339663.html

https://ria.ru/20211231/ukraina-1766275596.html

https://ria.ru/20211224/ukraina-1765274122.html

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