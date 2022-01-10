https://ria.ru/20220110/uchitel-1767145490.html

В Мордовии учитель выстрелил в директора школы и ее мужа

В Мордовии учитель выстрелил в директора школы и ее мужа - РИА Новости, 10.01.2022

В Мордовии учитель выстрелил в директора школы и ее мужа

Педагог из местной школы в Мордовии ранил из травматического пистолета директора учебного заведения и ее мужа, рассказали в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T12:22

2022-01-10T12:22

2022-01-10T16:05

происшествия

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв — РИА Новости. Педагог из местной школы в Мордовии ранил из травматического пистолета директора учебного заведения и ее мужа, рассказали в пресс-службе республиканского МВД.Сообщение о госпитализации 55-летних супругов, проживающих в селе Лямбирь, поступило в дежурную часть полиции 8 января.Ведомство установило, что днем в квартиру к потерпевшей пришел один из учителей. Во время конфликта, "возникшего на фоне личных неприязненных отношений", 41-летний мужчина выстрелил директору в живот из принадлежащего ему оружия. Ее муж попытался отнять пистолет, после чего педагог произвел выстрел в его сторону и скрылся. МВД начало проверку."После установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших, будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В настоящий момент осуществляется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", — сказали в ведомстве.После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой, а ее супруг проходит лечение. Оружие у стрелявшего изъяли. МВД начало проверку.

https://ria.ru/20211021/strelba-1755529977.html

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происшествия, республика мордовия