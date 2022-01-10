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Группы сирийской армии провели учения под руководством российских военных
Группы сирийской армии провели учения под руководством российских военных - РИА Новости, 10.01.2022
Группы сирийской армии провели учения под руководством российских военных
Комплексное тактическое учение провели военнослужащие Сирийской арабской армии недалеко от города Эс-Сувейда на юго-западе страны под руководством российских... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T05:12
2022-01-10T05:12
в мире
сирия
сирийская арабская армия
россия
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ЭС-СУВЕЙДА (Сирия), 10 янв - РИА Новости. Комплексное тактическое учение провели военнослужащие Сирийской арабской армии недалеко от города Эс-Сувейда на юго-западе страны под руководством российских военных. Как рассказал журналистам представитель российской группировки войск в Сирии Алексей Захаров, действия сирийской армии получили хорошие оценки.В частности, для наведения реактивных систем залпового огня использовались беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Их применение позволило не только навести орудие точно на цель, но и определить количество условных боевиков, укрепленность их позиции. Как пояснил представитель ВС Сирийской Арабской Республики (САР) Омар Али, это позволяет эффективно использовать каждый снаряд."Калибр этой машины 122 миллиметра, она может выпустить почти одновременно 40 ракет, мы можем запустить их и всё сразу, а можем по одной, по две, по три, сколько захотим. При работе с беспилотником мы получаем либо на ноутбуке цифры для наведения, либо на карте. И не принципиально, возможно, там есть какая-то укреплённая позиция боевиков, возможно, для этого хватит одной ракеты либо двух, а если есть скопление боевиков, мы можем выпустить сразу весь пакет", - сказал Али.
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в мире, сирия, сирийская арабская армия, россия
05:12 10.01.2022
 
Группы сирийской армии провели учения под руководством российских военных

Группы сирийской армии провели комплексные учения под руководством российских военных

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский инструктор, Сирия
Российский инструктор, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российский инструктор, Сирия
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ЭС-СУВЕЙДА (Сирия), 10 янв - РИА Новости. Комплексное тактическое учение провели военнослужащие Сирийской арабской армии недалеко от города Эс-Сувейда на юго-западе страны под руководством российских военных. Как рассказал журналистам представитель российской группировки войск в Сирии Алексей Захаров, действия сирийской армии получили хорошие оценки.
"Сегодня мы использовали подразделения тактической группы, смешанной тактической группы сирийских войск и смешанную артиллерийскую группу, состоящую из реактивных систем залпового огня, миномётной батареи, а также танковые подразделения. Отрабатывался сценарий, максимально приближённый к боевым условиям, то есть бандгруппой был захвачен населённый пункт, который мы успешно деблокировали. Действия наших сирийских товарищей оценены на хорошо и отлично", - сказал Захаров.
В частности, для наведения реактивных систем залпового огня использовались беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Их применение позволило не только навести орудие точно на цель, но и определить количество условных боевиков, укрепленность их позиции. Как пояснил представитель ВС Сирийской Арабской Республики (САР) Омар Али, это позволяет эффективно использовать каждый снаряд.
"Калибр этой машины 122 миллиметра, она может выпустить почти одновременно 40 ракет, мы можем запустить их и всё сразу, а можем по одной, по две, по три, сколько захотим. При работе с беспилотником мы получаем либо на ноутбуке цифры для наведения, либо на карте. И не принципиально, возможно, там есть какая-то укреплённая позиция боевиков, возможно, для этого хватит одной ракеты либо двух, а если есть скопление боевиков, мы можем выпустить сразу весь пакет", - сказал Али.
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