https://ria.ru/20220110/tury-1767122249.html

В АТОР рассказали, сколько стоил самый дорогой отдых в 2021 году

В АТОР рассказали, сколько стоил самый дорогой отдых в 2021 году - РИА Новости, 10.01.2022

В АТОР рассказали, сколько стоил самый дорогой отдых в 2021 году

Списки самых дорогих направлений организованного туризма у россиян в 2021 году возглавили Сочи и Объединенные Арабские Эмираты, в 2021 году предложения в... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:25

2022-01-10T19:25

2022-01-10T19:25

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новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

туристы

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Списки самых дорогих направлений организованного туризма у россиян в 2021 году возглавили Сочи и Объединенные Арабские Эмираты, в 2021 году предложения в 500-800 тысяч рублей за отдых в Сочи или Крыму окончательно перестали быть редкостью, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.По словам главы ведомства, в топ-10 "вошли поездки стоимостью от одного до семи миллионов рублей". При этом Крым, Сочи, Санкт-Петербург, а также Байкал, Камчатка и Карелия оказались в списке самых небюджетных внутренних направлений организованного туризма.Ломидзе отметила, что самой дорогой поездкой в России в прошлом году стал тур на 15 человек в пятизвездочном отеле на шесть ночей в феврале на Красной Поляне. Отдых обошелся им в семь миллионов рублей.Расширяя географиюГоворя о заграничных турах, Ломидзе уточнила, что предельные цены в 2021 году остались в целом на столь же высоком уровне, что и в 2020-м. По ее словам, "это существенно выше, чем до пандемии"."Для сравнения: если в 2019 году в топ-10 входили туры стоимостью от 4,5 до 11,7 миллиона рублей, в 2020-м — от пяти до 25,7 миллиона, то в десятке самых дорогих 2021 года — покупки от 5,9 до 23,6 миллиона", — рассказала она.Ломидзе уточнила, что заметно расширилась и география дорогостоящих путешествий — сказывается увеличение списка открытых для россиян направлений."Если в 2020 году все такие туры были на Мальдивы, в ОАЭ и Турцию, то в рейтинге 2021 мы видим кроме этих стран также Мексику, Сейшелы, Грецию и даже Кению. А вот популярнейшего Египта в списке не оказалось", — добавила она.Самым дорогим путешествием за границу, по подсчетам аналитиков, стала поездка семьи из семи человек в Объединенные Арабские Эмираты на две недели в пятизвездочный отель за 23,6 миллиона рублей.НестандартЛомидзе уточнила, что за пределами рейтинга оказался самый длинный "тур" — целый год. Такой нестандартный индивидуальный 364-дневный отдых в Арабских Эмиратах российский туроператор организовал осенью 2021 года для одной пары."На один из курортов ОАЭ путешественники отправились на комфортабельном бизнес-джете. Стоимость такого комплексного годового предложения составила 14,5 миллиона рублей", — рассказала она.Глава АТОР отметила, что в практике туроператоров были и дорогостоящие предложения в закрытые для большинства туристов страны. Ими могли воспользоваться только соответствующие правилам въезда путешественники. В их числе были поездки в Великобританию, Италию, Японию.Речные туры и иностранные гостиСамым дорогим туром для иностранных туристов по России, по подсчетам аналитиков, стала поездка по маршруту Москва-Мурманск за 8,5 миллиона рублей."Для группы из Катара в составе 36 человек продолжительностью девять дней был организован уникальный тур с посещением Москвы и Мурманска в декабре 2021 года. В цену входило только наземное обслуживание, без перелетов", — сообщила Ломидзе.Лидером среди речных путешествий по России стал экспедиционный круиз по Енисею за 1,6 миллиона рублей для двоих россиян на 11 дней.

https://ria.ru/20211103/meksika-1756817502.html

https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html

https://ria.ru/20211221/expo2020-1764591359.html

https://ria.ru/20211230/dubay-1765890660.html

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отдых, оаэ, сочи, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, туризм, россия