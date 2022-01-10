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https://ria.ru/20220110/truboprovod-1767103095.html
Раскрыта причина приостановки сертификации "Северного –потока 2"
ФРГ объяснила приостановку сертификации оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.01.2022
Раскрыта причина приостановки сертификации "Северного –потока 2"
Сертификацию оператора "Северного потока — 2" приостановили из-за того, что Nord Stream 2 AG и сам проект не отвечают требованиям Евросоюза, заявила глава... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T08:56
2022-01-10T12:48
в мире
германия
евросоюз
мид германии
северный поток — 2
россия
анналена бербок
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сертификацию оператора "Северного потока — 2" приостановили из-за того, что Nord Stream 2 AG и сам проект не отвечают требованиям Евросоюза, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок в интервью итальянской газете La Stampa."В коалиционном соглашении федерального правительства четко прописано, что все энергетические проекты Германии должны соответствовать европейским требованиям", — пояснила она.Министр также напомнила о совместной декларации с правительством США, которая предполагает применение действенных мер в случае использования Россией энергии в качестве оружия или совершения агрессивных действий против Украины.Газопровод "Северный поток — 2", проложенный из России через Балтийское море до Германии, достроили в начале сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации. Но для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.В Москве призывают не политизировать ситуацию вокруг трубопровода и подчеркивают, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.
https://ria.ru/20220109/proekty-1764570039.html
https://ria.ru/20220110/potok-1767095976.html
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в мире, германия, евросоюз, мид германии, северный поток — 2, россия, анналена бербок
08:56 10.01.2022 (обновлено: 12:48 10.01.2022)
 
ФРГ объяснила приостановку сертификации оператора "Северного потока — 2"

Глава МИД ФРГ Бербок: "Северный поток — 2" пока не соответствует требованиям Евросоюза

© REUTERS / Gonzalo FuentesМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сертификацию оператора "Северного потока — 2" приостановили из-за того, что Nord Stream 2 AG и сам проект не отвечают требованиям Евросоюза, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок в интервью итальянской газете La Stampa.
"В коалиционном соглашении федерального правительства четко прописано, что все энергетические проекты Германии должны соответствовать европейским требованиям", — пояснила она.
Сварка во время осуществления надводного захлеста секций второй нитки Северного потока‑2 - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
Вчера, 08:00
Не "Северным потоком" единым. Что еще с размахом строит Россия
Министр также напомнила о совместной декларации с правительством США, которая предполагает применение действенных мер в случае использования Россией энергии в качестве оружия или совершения агрессивных действий против Украины.
Газопровод "Северный поток — 2", проложенный из России через Балтийское море до Германии, достроили в начале сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации. Но для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.
В Москве призывают не политизировать ситуацию вокруг трубопровода и подчеркивают, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.
Газораспределительный центр - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
06:42
Посол Украины потребовал от Германии отказаться от "Северного потока — 2"
 
В миреГерманияЕвросоюзМИД ГерманииСеверный поток — 2РоссияАнналена Бербок
 
 
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