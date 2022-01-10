https://ria.ru/20220110/truboprovod-1767103095.html

Раскрыта причина приостановки сертификации "Северного –потока 2"

ФРГ объяснила приостановку сертификации оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.01.2022

Раскрыта причина приостановки сертификации "Северного –потока 2"

Сертификацию оператора "Северного потока — 2" приостановили из-за того, что Nord Stream 2 AG и сам проект не отвечают требованиям Евросоюза, заявила глава... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T08:56

2022-01-10T08:56

2022-01-10T12:48

в мире

германия

евросоюз

мид германии

северный поток — 2

россия

анналена бербок

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сертификацию оператора "Северного потока — 2" приостановили из-за того, что Nord Stream 2 AG и сам проект не отвечают требованиям Евросоюза, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок в интервью итальянской газете La Stampa."В коалиционном соглашении федерального правительства четко прописано, что все энергетические проекты Германии должны соответствовать европейским требованиям", — пояснила она.Министр также напомнила о совместной декларации с правительством США, которая предполагает применение действенных мер в случае использования Россией энергии в качестве оружия или совершения агрессивных действий против Украины.Газопровод "Северный поток — 2", проложенный из России через Балтийское море до Германии, достроили в начале сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации. Но для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.В Москве призывают не политизировать ситуацию вокруг трубопровода и подчеркивают, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220109/proekty-1764570039.html

https://ria.ru/20220110/potok-1767095976.html

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в мире, германия, евросоюз, мид германии, северный поток — 2, россия, анналена бербок