https://ria.ru/20220110/talony-1767110108.html
Украинцев ждут продуктовые талоны
На Украине хотят ввести продуктовые талоны - РИА Новости, 10.01.2022
Украинцев ждут продуктовые талоны
Украинские власти могут ввести продуктовые талоны из-за роста цен на продовольствие. Об этом сообщают Vesti.ua со ссылкой на советника президента по... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T09:48
2022-01-10T09:48
2022-01-10T10:36
в мире
украина
владимир зеленский
вадим рабинович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104971/86/1049718679_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_bd9deb1ffa52bcd0f9bff804d5251cab.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинские власти могут ввести продуктовые талоны из-за роста цен на продовольствие. Об этом сообщают Vesti.ua со ссылкой на советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко.По его словам, снижение или отмена НДС на продукты может привести к дополнительным бюджетным расходам на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и продавцами.Поэтому наиболее приемлемой представляется целевая финансовая поддержка наиболее уязвимых слоев населения, отметил Устенко.В конце декабря украинские производители хлеба, масла, молочной продукции, мяса птицы и яиц заявляли, что стремительный рост цен на газ может привести к коллапсу их отраслей и дефициту продуктов в стране. О бедственном положении в экономике говорили и политики. Так, бывший премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляла, что курс нынешних властей грозит Украине "африканским голодом", а глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук предрек стране экономический и социальный крах. По данным украинского Госстата, в прошлом году инфляция на потребительском рынке достигла 9,4 процента, причем продукты подорожали на 10,6 процента, алкоголь и сигареты — на 9,8 процента. Значительно выросли и тарифы на услуги ЖКХ: на газ — на 73,5 процента, электроэнергию — на 34,8 процента, канализацию – на 20,1 процента, горячую воду и отопление — на 10,6 процента.
https://ria.ru/20210719/golod-1741784519.html
https://ria.ru/20211106/golod-1757848654.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104971/86/1049718679_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_3d9afd309c71fb56906e72fb23a2ded6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, вадим рабинович
09:48 10.01.2022 (обновлено: 10:36 10.01.2022)
На Украине хотят ввести продуктовые талоны
Советник президента Украины Устенко предложил ввести продуктовые талоны в стране
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Украинские власти могут ввести продуктовые талоны из-за роста цен на продовольствие. Об этом сообщают Vesti.ua
со ссылкой на советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко
.
По его словам, снижение или отмена НДС на продукты может привести к дополнительным бюджетным расходам на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и продавцами.
Поэтому наиболее приемлемой представляется целевая финансовая поддержка наиболее уязвимых слоев населения, отметил Устенко.
"Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США", — пояснил он.
В конце декабря украинские производители хлеба, масла, молочной продукции, мяса птицы и яиц заявляли, что стремительный рост цен на газ может привести к коллапсу их отраслей и дефициту продуктов в стране.
О бедственном положении в экономике говорили и политики. Так, бывший премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляла, что курс нынешних властей грозит Украине "африканским голодом", а глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук предрек стране экономический и социальный крах.
По данным украинского Госстата, в прошлом году инфляция на потребительском рынке достигла 9,4 процента, причем продукты подорожали на 10,6 процента, алкоголь и сигареты — на 9,8 процента. Значительно выросли и тарифы на услуги ЖКХ: на газ — на 73,5 процента, электроэнергию — на 34,8 процента, канализацию – на 20,1 процента, горячую воду и отопление — на 10,6 процента.