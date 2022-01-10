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Украинцев ждут продуктовые талоны
На Украине хотят ввести продуктовые талоны - РИА Новости, 10.01.2022
Украинцев ждут продуктовые талоны
Украинские власти могут ввести продуктовые талоны из-за роста цен на продовольствие. Об этом сообщают Vesti.ua со ссылкой на советника президента по... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T09:48
2022-01-10T10:36
в мире
украина
владимир зеленский
вадим рабинович
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинские власти могут ввести продуктовые талоны из-за роста цен на продовольствие. Об этом сообщают Vesti.ua со ссылкой на советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко.По его словам, снижение или отмена НДС на продукты может привести к дополнительным бюджетным расходам на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и продавцами.Поэтому наиболее приемлемой представляется целевая финансовая поддержка наиболее уязвимых слоев населения, отметил Устенко.В конце декабря украинские производители хлеба, масла, молочной продукции, мяса птицы и яиц заявляли, что стремительный рост цен на газ может привести к коллапсу их отраслей и дефициту продуктов в стране. О бедственном положении в экономике говорили и политики. Так, бывший премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляла, что курс нынешних властей грозит Украине "африканским голодом", а глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук предрек стране экономический и социальный крах. По данным украинского Госстата, в прошлом году инфляция на потребительском рынке достигла 9,4 процента, причем продукты подорожали на 10,6 процента, алкоголь и сигареты — на 9,8 процента. Значительно выросли и тарифы на услуги ЖКХ: на газ — на 73,5 процента, электроэнергию — на 34,8 процента, канализацию – на 20,1 процента, горячую воду и отопление — на 10,6 процента.
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в мире, украина, владимир зеленский, вадим рабинович
09:48 10.01.2022 (обновлено: 10:36 10.01.2022)
 
На Украине хотят ввести продуктовые талоны

Советник президента Украины Устенко предложил ввести продуктовые талоны в стране

© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкПродуктовый магазин в одном из украинских городов
Продуктовый магазин в одном из украинских городов - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Продуктовый магазин в одном из украинских городов
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинские власти могут ввести продуктовые талоны из-за роста цен на продовольствие. Об этом сообщают Vesti.ua со ссылкой на советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко.
По его словам, снижение или отмена НДС на продукты может привести к дополнительным бюджетным расходам на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и продавцами.
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Поэтому наиболее приемлемой представляется целевая финансовая поддержка наиболее уязвимых слоев населения, отметил Устенко.

"Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США", — пояснил он.

В конце декабря украинские производители хлеба, масла, молочной продукции, мяса птицы и яиц заявляли, что стремительный рост цен на газ может привести к коллапсу их отраслей и дефициту продуктов в стране.
О бедственном положении в экономике говорили и политики. Так, бывший премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляла, что курс нынешних властей грозит Украине "африканским голодом", а глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук предрек стране экономический и социальный крах.
По данным украинского Госстата, в прошлом году инфляция на потребительском рынке достигла 9,4 процента, причем продукты подорожали на 10,6 процента, алкоголь и сигареты — на 9,8 процента. Значительно выросли и тарифы на услуги ЖКХ: на газ — на 73,5 процента, электроэнергию — на 34,8 процента, канализацию – на 20,1 процента, горячую воду и отопление — на 10,6 процента.
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