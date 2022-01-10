https://ria.ru/20220110/svpd-1767232921.html

Достижение договоренности по СВПД стало более реальным, сообщил Рябков

Достижение договоренности по СВПД стало более реальным, сообщил Рябков - РИА Новости, 10.01.2022

Достижение договоренности по СВПД стало более реальным, сообщил Рябков

Шансы на достижение договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе повысились, заявил замглавы МИД России... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T20:27

2022-01-10T20:27

2022-01-10T22:17

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

в мире

сша

иран

тегеран (город)

китай

германия

франция

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ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. Шансы на достижение договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе повысились, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Переговоры в Вене набрали ход. Мы считаем, что шансы на достижение решения … повысились. Это положительный момент, все стороны демонстрируют готовность находить решение остающихся проблем", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции.По его словам, речи о подмене или замене базовой договоренности по иранской ядерной программе не идет.Неправильно устанавливать крайние сроки на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил Сергей Рябков."Я не считаю, что правильно устанавливать какие-то дедлайны. В условиях искусственного цейтнота мы ничего не добьемся", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции.По его словам, нужен быстрый ход вперед, что зависит от мероприятий, которые пройдут на текущей неделе.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.27 декабря стартовал восьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников. В понедельник стороны продолжили диалог в Вене.

https://ria.ru/20220104/kitay-1766530839.html

https://ria.ru/20211228/vozobnovlenie-1765919860.html

https://ria.ru/20220110/voyna-1767225817.html

сша

иран

тегеран (город)

китай

германия

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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, сша, иран, тегеран (город), китай, германия, франция, великобритания, сергей рябков, дональд трамп, россия