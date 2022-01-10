20:27 10.01.2022 (обновлено: 22:17 10.01.2022)
Достижение договоренности по СВПД стало более реальным, сообщил Рябков
Замглавы МИД Рябков сообщил о повышении шансов на достижение договоренности по СВПД
© REUTERS / EU Delegation in Vienna/EEASУчастники заседания Совместной комиссии по реализации СВПД в Вене
Участники заседания Совместной комиссии по реализации СВПД в Вене
ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. Шансы на достижение договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе повысились, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Переговоры в Вене набрали ход. Мы считаем, что шансы на достижение решения … повысились. Это положительный момент, все стороны демонстрируют готовность находить решение остающихся проблем", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции.
4 января, 10:19В МИД КНР призвали все стороны СВПД проявить гибкость
По его словам, речи о подмене или замене базовой договоренности по иранской ядерной программе не идет.
Неправильно устанавливать крайние сроки на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил Сергей Рябков.
"Я не считаю, что правильно устанавливать какие-то дедлайны. В условиях искусственного цейтнота мы ничего не добьемся", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции.
28 декабря 2021, 23:33Полянский выразил надежду на возобновление СВПД
По его словам, нужен быстрый ход вперед, что зависит от мероприятий, которые пройдут на текущей неделе.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
27 декабря стартовал восьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников. В понедельник стороны продолжили диалог в Вене.