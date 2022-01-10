00:25 10.01.2022 (обновлено: 00:33 10.01.2022)
В госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в Женеве
Госдеп: замгоссекретаря США подтвердила в Женеве приверженность принципам суверенитета
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в воскресенье провела в Женеве переговоры с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, в ходе которых подтвердила приверженность Вашингтона принципам суверенитета стран, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Замгоссекретаря США и замминистра иностранных дел РФ обсудили двухсторонние темы, которые они будут обсуждать в ходе внеочередной встречи в рамках диалога о стратегической стабильности 10 января. Заместитель госсекретаря подчеркнула приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать собственные союзы", - говорится в письменном заявлении Прайса.
Как отметил представитель госдепа США, Вашингтон будет приветствовать "подлинный прогресс" в диалоге с Россией путем дипломатии.
"США обсудят в рамках Диалога ряд вопросов с Россией, но не будут говорить о европейской безопасности без наших европейских союзников и партнеров", - информировал Прайс.