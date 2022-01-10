https://ria.ru/20220110/suverenitet-1767085877.html

В госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в Женеве

В госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в Женеве - РИА Новости, 10.01.2022

В госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в Женеве

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в воскресенье провела в Женеве переговоры с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, в ходе которых... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T00:25

2022-01-10T00:25

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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в воскресенье провела в Женеве переговоры с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, в ходе которых подтвердила приверженность Вашингтона принципам суверенитета стран, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Как отметил представитель госдепа США, Вашингтон будет приветствовать "подлинный прогресс" в диалоге с Россией путем дипломатии."США обсудят в рамках Диалога ряд вопросов с Россией, но не будут говорить о европейской безопасности без наших европейских союзников и партнеров", - информировал Прайс.

https://ria.ru/20220109/ryabkov-1767082387.html

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