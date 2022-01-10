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Испанский суд окончательно отклонил иск экс-сенатора Пугачева к России
Испанский суд окончательно отклонил иск экс-сенатора Пугачева к России - РИА Новости, 10.01.2022
Испанский суд окончательно отклонил иск экс-сенатора Пугачева к России
Высший суд Мадрида окончательно отклонил претензии бывшего банкира Сергея Пугачева к РФ о возвращении ему более 14 миллиардов долларов, отклонив апелляцию на... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T16:50
2022-01-10T16:50
экономика
происшествия
мадрид (город)
агентство по страхованию вкладов
международный промышленный банк
криминал
россия
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МАДРИД, 10 янв – РИА Новости. Высший суд Мадрида окончательно отклонил претензии бывшего банкира Сергея Пугачева к РФ о возвращении ему более 14 миллиардов долларов, отклонив апелляцию на предыдущее судебное решение, следует из постановления испанского суда, которое есть в распоряжении РИА Новости.В июне 2020 года международный арбитраж отклонил требования экс-сенатора и бывшего банкира Сергея Пугачева о выплате ему 14,5 миллиарда долларов, сообщали российские СМИ со ссылкой на Минюст. По данным министерства, в 2015 году Пугачев, ссылаясь на получение им в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России. Разбирательство основывалось на соглашении между СССР и Францией о защите капиталовложений. Пугачев утверждал, что его права как французского инвестора были нарушены. Россия оспаривала юрисдикцию арбитров на рассмотрение требований Пугачева.Пугачев оспорил решение арбитража в Высшем суде Мадрида."Этот приговор не предусматривает какое-либо обжалование", - говорится в постановлении палаты по гражданским и уголовным делам.Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года признал экс-сенатора Пугачева и еще троих топ-менеджеров разорившегося в 2010 году Межпромбанка виновными в совершении действий, приведших к банкротству финансовой организации, в частности, в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Суд по заявлению АСВ обязал Пугачёва выплатить 75,6 миллиарда рублей в конкурсную массу. Предприниматель впоследствии пытался добиться отмены этого решения в нескольких инстанциях, но безуспешно.
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экономика, происшествия, мадрид (город), агентство по страхованию вкладов, международный промышленный банк, криминал, россия
16:50 10.01.2022
 
Испанский суд окончательно отклонил иск экс-сенатора Пугачева к России

Высший суд Мадрида окончательно отклонил иск экс-сенатора Пугачева к России

© Фото : из личного архива Сергея ПугачеваЭкс-сенатор от Тувы Сергей Пугачев
Экс-сенатор от Тувы Сергей Пугачев - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© Фото : из личного архива Сергея Пугачева
Экс-сенатор от Тувы Сергей Пугачев. Архивное фото
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МАДРИД, 10 янв – РИА Новости. Высший суд Мадрида окончательно отклонил претензии бывшего банкира Сергея Пугачева к РФ о возвращении ему более 14 миллиардов долларов, отклонив апелляцию на предыдущее судебное решение, следует из постановления испанского суда, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В июне 2020 года международный арбитраж отклонил требования экс-сенатора и бывшего банкира Сергея Пугачева о выплате ему 14,5 миллиарда долларов, сообщали российские СМИ со ссылкой на Минюст. По данным министерства, в 2015 году Пугачев, ссылаясь на получение им в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России. Разбирательство основывалось на соглашении между СССР и Францией о защите капиталовложений. Пугачев утверждал, что его права как французского инвестора были нарушены. Россия оспаривала юрисдикцию арбитров на рассмотрение требований Пугачева.
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября 2021, 13:17
В Ярославле начали судить скрывавшегося в Испании застройщика
Пугачев оспорил решение арбитража в Высшем суде Мадрида.
"Этот приговор не предусматривает какое-либо обжалование", - говорится в постановлении палаты по гражданским и уголовным делам.
Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года признал экс-сенатора Пугачева и еще троих топ-менеджеров разорившегося в 2010 году Межпромбанка виновными в совершении действий, приведших к банкротству финансовой организации, в частности, в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Суд по заявлению АСВ обязал Пугачёва выплатить 75,6 миллиарда рублей в конкурсную массу. Предприниматель впоследствии пытался добиться отмены этого решения в нескольких инстанциях, но безуспешно.
 
ЭкономикаПроисшествияМадрид (город)Агентство по страхованию вкладовМеждународный промышленный банкКриминалРоссия
 
 
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