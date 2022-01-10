Испанский суд окончательно отклонил иск экс-сенатора Пугачева к России
Высший суд Мадрида окончательно отклонил иск экс-сенатора Пугачева к России
© Фото : из личного архива Сергея ПугачеваЭкс-сенатор от Тувы Сергей Пугачев
© Фото : из личного архива Сергея Пугачева
Экс-сенатор от Тувы Сергей Пугачев. Архивное фото
МАДРИД, 10 янв – РИА Новости. Высший суд Мадрида окончательно отклонил претензии бывшего банкира Сергея Пугачева к РФ о возвращении ему более 14 миллиардов долларов, отклонив апелляцию на предыдущее судебное решение, следует из постановления испанского суда, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В июне 2020 года международный арбитраж отклонил требования экс-сенатора и бывшего банкира Сергея Пугачева о выплате ему 14,5 миллиарда долларов, сообщали российские СМИ со ссылкой на Минюст. По данным министерства, в 2015 году Пугачев, ссылаясь на получение им в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России. Разбирательство основывалось на соглашении между СССР и Францией о защите капиталовложений. Пугачев утверждал, что его права как французского инвестора были нарушены. Россия оспаривала юрисдикцию арбитров на рассмотрение требований Пугачева.
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Пугачев оспорил решение арбитража в Высшем суде Мадрида.
"Этот приговор не предусматривает какое-либо обжалование", - говорится в постановлении палаты по гражданским и уголовным делам.
Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года признал экс-сенатора Пугачева и еще троих топ-менеджеров разорившегося в 2010 году Межпромбанка виновными в совершении действий, приведших к банкротству финансовой организации, в частности, в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Суд по заявлению АСВ обязал Пугачёва выплатить 75,6 миллиарда рублей в конкурсную массу. Предприниматель впоследствии пытался добиться отмены этого решения в нескольких инстанциях, но безуспешно.