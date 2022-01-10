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Британский адмирал стал посмешищем из-за "российской угрозы"
Британцы высмеяли адмирала, испугавшегося российских подлодок - РИА Новости, 10.01.2022
Британский адмирал стал посмешищем из-за "российской угрозы"
Читатели британского издания The Times отреагировали на заявление главы штаба обороны Великобритании Тона Радакина о действиях российских подводников. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T06:02
2022-01-10T06:02
2022-01-10T11:08
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Читатели британского издания The Times отреагировали на заявление главы штаба обороны Великобритании Тона Радакина о действиях российских подводников.Ранее адмирал в интервью этому изданию заявил, что активность российских субмарин за последние 20 лет "феноменально усилилась"."Все это попахивает анахронической паранойей холодной войны. Антироссийская мания, которой страдают НАТО и вооруженные силы Великобритании и Соединенных Штатов, толкнула Россию в объятья Китая. Реальная угроза — это Китай, и НАТО следует сотрудничать с Россией", — написал в комментариях Jiaxiang."В том месяце враг — Россия. В следующем месяце это будет Китай. За ним последуют ближневосточные террористы, а потом и Северная Корея. Если получается держать население в состоянии легкой паники, сгодится все", — поддержал его MickeB."Чем выше цены на газ в Европе, тем разнообразнее становятся обвинения против России", — подметил Serg The Siberian."Учитывая, что самозванца, занимающего Овальный кабинет, никто не боится, неудивительно, что Россия укрепляет свои позиции", — выразил мнение Daves."Министерство обороны просто хочет накрутить вас, чтобы оправдать войну. Неужели вы снова на это попадетесь?" — задался вопросом Kevin Laughlin.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, великобритания, россия
06:02 10.01.2022 (обновлено: 11:08 10.01.2022)
Британцы высмеяли адмирала, испугавшегося российских подлодок
Читатели The Times раскритиковали адмирала, заявившего об активизации российских подлодок
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Читатели британского издания The Times
отреагировали на заявление главы штаба обороны Великобритании
Тона Радакина о действиях российских подводников.
Ранее адмирал в интервью этому изданию заявил, что активность российских субмарин за последние 20 лет "феноменально усилилась".
"Все это попахивает анахронической паранойей холодной войны. Антироссийская мания, которой страдают НАТО и вооруженные силы Великобритании и Соединенных Штатов, толкнула Россию
в объятья Китая
. Реальная угроза — это Китай, и НАТО
следует сотрудничать с Россией", — написал в комментариях Jiaxiang.
"В том месяце враг — Россия. В следующем месяце это будет Китай. За ним последуют ближневосточные террористы, а потом и Северная Корея. Если получается держать население в состоянии легкой паники, сгодится все", — поддержал его MickeB.
"Чем выше цены на газ в Европе
, тем разнообразнее становятся обвинения против России", — подметил Serg The Siberian.
"Учитывая, что самозванца, занимающего Овальный кабинет, никто не боится, неудивительно, что Россия укрепляет свои позиции", — выразил мнение Daves.
"Министерство обороны просто хочет накрутить вас, чтобы оправдать войну. Неужели вы снова на это попадетесь?" — задался вопросом Kevin Laughlin.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>