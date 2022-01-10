https://ria.ru/20220110/submariny-1767094354.html

Британский адмирал стал посмешищем из-за "российской угрозы"

Британцы высмеяли адмирала, испугавшегося российских подлодок - РИА Новости, 10.01.2022

Британский адмирал стал посмешищем из-за "российской угрозы"

Читатели британского издания The Times отреагировали на заявление главы штаба обороны Великобритании Тона Радакина о действиях российских подводников. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T06:02

2022-01-10T06:02

2022-01-10T11:08

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Читатели британского издания The Times отреагировали на заявление главы штаба обороны Великобритании Тона Радакина о действиях российских подводников.Ранее адмирал в интервью этому изданию заявил, что активность российских субмарин за последние 20 лет "феноменально усилилась"."Все это попахивает анахронической паранойей холодной войны. Антироссийская мания, которой страдают НАТО и вооруженные силы Великобритании и Соединенных Штатов, толкнула Россию в объятья Китая. Реальная угроза — это Китай, и НАТО следует сотрудничать с Россией", — написал в комментариях Jiaxiang."В том месяце враг — Россия. В следующем месяце это будет Китай. За ним последуют ближневосточные террористы, а потом и Северная Корея. Если получается держать население в состоянии легкой паники, сгодится все", — поддержал его MickeB."Чем выше цены на газ в Европе, тем разнообразнее становятся обвинения против России", — подметил Serg The Siberian."Учитывая, что самозванца, занимающего Овальный кабинет, никто не боится, неудивительно, что Россия укрепляет свои позиции", — выразил мнение Daves."Министерство обороны просто хочет накрутить вас, чтобы оправдать войну. Неужели вы снова на это попадетесь?" — задался вопросом Kevin Laughlin.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220107/podlodka-1766810818.html

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