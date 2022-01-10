15:50 10.01.2022 (обновлено: 15:52 10.01.2022)
American Airlines проверит пилота из-за наклейки с оппозиционным лозунгом
American Airlines проверит пилота из-за наклейки с лозунгом против Байдена
© AP Photo / Charles KrupaСамолет Airbus A321 авиакомпании American Airlines
© AP Photo / Charles Krupa
Самолет Airbus A321 авиакомпании American Airlines
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Американская авиакомпания American Airlines сообщила, что начнет внутреннее расследование после использования пилотом наклейки с лозунгом "Вперед, Брэндон", направленного против президента США Джо Байдена, сообщает телеканал Fox News.
Один из пользователей в Twitter, которая сразу же сделала свой аккаунт приватным, сфотографировала наклейку "Вперед, Брэндон", прикрепленную к багажу пилота авиакомпании, и написала об этом авиакомпании. Данным лозунгом часто пользуются противники Байдена.
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Мем "Вперед, Брэндон" появился в ходе интервью гонщика Nascar Брэндона Брауна, который выиграл свою первую гонку. Зрители на заднем плане скандировали ругательство в адрес Байдена, но телерепортеру показалось, что они скандируют "Вперед, Брэндон". Ошибку растиражировали в соцсетях, и теперь речевки и плакаты с высказыванием "Вперед, Брэндон" нередки на митингах и шествиях против Байдена и демократов.
"Мы относимся к этому очень серьезно и передали это руководству экипажа... Мы заверяем вас, что будет проведена соответствующая внутренняя проверка",- цитирует телеканал переписку авиакомпании с пользователем Twitter.
В ноябре американская авиакомпания Southwest Airlines сообщила, что начала расследование после использования пилотом в обращении к пассажирам лозунга "Вперед, Брэндон", направленного против президента США.
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