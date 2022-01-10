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American Airlines проверит пилота из-за наклейки с оппозиционным лозунгом

American Airlines проверит пилота из-за наклейки с оппозиционным лозунгом - РИА Новости, 10.01.2022

American Airlines проверит пилота из-за наклейки с оппозиционным лозунгом

Американская авиакомпания American Airlines сообщила, что начнет внутреннее расследование после использования пилотом наклейки с лозунгом "Вперед, Брэндон",... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T15:50

2022-01-10T15:50

2022-01-10T15:52

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Американская авиакомпания American Airlines сообщила, что начнет внутреннее расследование после использования пилотом наклейки с лозунгом "Вперед, Брэндон", направленного против президента США Джо Байдена, сообщает телеканал Fox News.Один из пользователей в Twitter, которая сразу же сделала свой аккаунт приватным, сфотографировала наклейку "Вперед, Брэндон", прикрепленную к багажу пилота авиакомпании, и написала об этом авиакомпании. Данным лозунгом часто пользуются противники Байдена.Мем "Вперед, Брэндон" появился в ходе интервью гонщика Nascar Брэндона Брауна, который выиграл свою первую гонку. Зрители на заднем плане скандировали ругательство в адрес Байдена, но телерепортеру показалось, что они скандируют "Вперед, Брэндон". Ошибку растиражировали в соцсетях, и теперь речевки и плакаты с высказыванием "Вперед, Брэндон" нередки на митингах и шествиях против Байдена и демократов."Мы относимся к этому очень серьезно и передали это руководству экипажа... Мы заверяем вас, что будет проведена соответствующая внутренняя проверка",- цитирует телеканал переписку авиакомпании с пользователем Twitter.В ноябре американская авиакомпания Southwest Airlines сообщила, что начала расследование после использования пилотом в обращении к пассажирам лозунга "Вперед, Брэндон", направленного против президента США.

https://ria.ru/20211226/bayden-1765517621.html

https://ria.ru/20211119/bayden-1759691968.html

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в мире, сша, джо байден, american airlines, новости - туризм