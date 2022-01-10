https://ria.ru/20220110/spina-1767091656.html

Врач назвал участившуюся проблему школьников из-за дистанционного обучения

Врач назвал участившуюся проблему школьников из-за дистанционного обучения - РИА Новости, 10.01.2022

Врач назвал участившуюся проблему школьников из-за дистанционного обучения

Детей с мышечными болями в спине стало больше в период пандемии из-за дистанционного обучения, так как при обучении из дома ребенок меньше двигается, у него... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T03:46

2022-01-10T03:46

2022-01-10T09:25

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Детей с мышечными болями в спине стало больше в период пандемии из-за дистанционного обучения, так как при обучении из дома ребенок меньше двигается, у него появляется мышечный дисбаланс, чтобы избежать этого, очень важно делать зарядку, включающую базовый комплекс упражнений, заявил РИА Новости руководитель отделения патологии позвоночника Центрального института травматологии и ортопедии имени Приорова, доктор медицинских наук, профессор Сергей Колесов.Он пояснил, что обязательно нужно делать базовый комплекс физических упражнений - отжимания, приседания, наклоны, подтягивания, чтобы держать мышцы в тонусе. Хорошо, если ребенок занимается спортом, полезны для осанки - волейбол, баскетбол, лыжи, плаванье, коньки, подчеркнул специалист.По его словам, в целом сейчас практически не осталось людей, у которых нет проблем с осанкой, однако если проблема незначительная, то скорректировать ее можно с помощью гимнастики, а если есть истинное искривление позвоночника, то это уже требует профессионального лечения.При этом в основном дефекты осанки носят наследственный характер, если у родителей есть деформация позвоночника, то, скорее всего, она будет и у ребенка. Как правило, это начинает проявляться в период роста, поэтому важно своевременно обратиться к врачу за помощью. Определить, что у ребенка начинаются какие-то проблемы с позвоночником, родители могут самостоятельно - признаками являются асимметрия, разная высота плеч, наклон головы, деформация грудной клетки.

https://rsport.ria.ru/20220106/spina-1766683354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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