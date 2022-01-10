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Врач назвал участившуюся проблему школьников из-за дистанционного обучения
Врач назвал участившуюся проблему школьников из-за дистанционного обучения - РИА Новости, 10.01.2022
Врач назвал участившуюся проблему школьников из-за дистанционного обучения
Детей с мышечными болями в спине стало больше в период пандемии из-за дистанционного обучения, так как при обучении из дома ребенок меньше двигается, у него... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T03:46
2022-01-10T09:25
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Детей с мышечными болями в спине стало больше в период пандемии из-за дистанционного обучения, так как при обучении из дома ребенок меньше двигается, у него появляется мышечный дисбаланс, чтобы избежать этого, очень важно делать зарядку, включающую базовый комплекс упражнений, заявил РИА Новости руководитель отделения патологии позвоночника Центрального института травматологии и ортопедии имени Приорова, доктор медицинских наук, профессор Сергей Колесов.Он пояснил, что обязательно нужно делать базовый комплекс физических упражнений - отжимания, приседания, наклоны, подтягивания, чтобы держать мышцы в тонусе. Хорошо, если ребенок занимается спортом, полезны для осанки - волейбол, баскетбол, лыжи, плаванье, коньки, подчеркнул специалист.По его словам, в целом сейчас практически не осталось людей, у которых нет проблем с осанкой, однако если проблема незначительная, то скорректировать ее можно с помощью гимнастики, а если есть истинное искривление позвоночника, то это уже требует профессионального лечения.При этом в основном дефекты осанки носят наследственный характер, если у родителей есть деформация позвоночника, то, скорее всего, она будет и у ребенка. Как правило, это начинает проявляться в период роста, поэтому важно своевременно обратиться к врачу за помощью. Определить, что у ребенка начинаются какие-то проблемы с позвоночником, родители могут самостоятельно - признаками являются асимметрия, разная высота плеч, наклон головы, деформация грудной клетки.
https://rsport.ria.ru/20220106/spina-1766683354.html
РИА Новости
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03:46 10.01.2022 (обновлено: 09:25 10.01.2022)
 
Врач назвал участившуюся проблему школьников из-за дистанционного обучения

Врач Колесов заявил о проблемах со спиной у школьников из-за дистанционного обучения

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДистанционный урок
Дистанционный урок - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Детей с мышечными болями в спине стало больше в период пандемии из-за дистанционного обучения, так как при обучении из дома ребенок меньше двигается, у него появляется мышечный дисбаланс, чтобы избежать этого, очень важно делать зарядку, включающую базовый комплекс упражнений, заявил РИА Новости руководитель отделения патологии позвоночника Центрального института травматологии и ортопедии имени Приорова, доктор медицинских наук, профессор Сергей Колесов.
"Больше стало детей с мышечными болями в спине, потому что дети сидят, мышцы не развиваются, это ведет к появлению мышечного дисбаланс. Конечно, нужно двигаться, тогда таких проблем не будет", - сказал Колесов.
Он пояснил, что обязательно нужно делать базовый комплекс физических упражнений - отжимания, приседания, наклоны, подтягивания, чтобы держать мышцы в тонусе. Хорошо, если ребенок занимается спортом, полезны для осанки - волейбол, баскетбол, лыжи, плаванье, коньки, подчеркнул специалист.
По его словам, в целом сейчас практически не осталось людей, у которых нет проблем с осанкой, однако если проблема незначительная, то скорректировать ее можно с помощью гимнастики, а если есть истинное искривление позвоночника, то это уже требует профессионального лечения.
При этом в основном дефекты осанки носят наследственный характер, если у родителей есть деформация позвоночника, то, скорее всего, она будет и у ребенка. Как правило, это начинает проявляться в период роста, поэтому важно своевременно обратиться к врачу за помощью. Определить, что у ребенка начинаются какие-то проблемы с позвоночником, родители могут самостоятельно - признаками являются асимметрия, разная высота плеч, наклон головы, деформация грудной клетки.
Гимнастка Дарья Мороз - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
6 января, 03:35ЗОЖ
Как укрепить спину в домашних условиях: советы врача
 
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