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На Кубани возбудили дело против солдата, давшего пощечину памятнику
На Кубани возбудили дело против солдата, давшего пощечину памятнику - РИА Новости, 10.01.2022
На Кубани возбудили дело против солдата, давшего пощечину памятнику
Управление СК по Краснодарскому краю открыло уголовное дело против двух военнослужащих из видеоролика с пощечинами памятнику воинам. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T22:46
2022-01-10T22:46
2022-01-10T23:48
происшествия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Управление СК по Краснодарскому краю открыло уголовное дело против двух военнослужащих из видеоролика с пощечинами памятнику воинам."Возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих воинской части. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК России ("Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети "Интернет", совершенное группой лиц по предварительному сговору)", — говорится в сообщении.По этой статье может грозить до пяти лет лишения свободы.В соцсетях появилась видеозапись, на которой молодой человек в военной форме подходит к памятнику двум воинам и отпускает пощечину одной из скульптур, демонстрирует на обеих борцовские захваты и пинает ногами. Все это происходит под усмешки, предположительно, его сослуживцев, мельком появляющихся в кадре. Поясняется, что инцидент произошел в одной из воинских частей под Горячим Ключом на Кубани. Видео, судя по всему, выложили в Instagram одного из военнослужащих, позднее его удалили, однако запись уже успела разойтись в мессенджерах.
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происшествия, краснодарский край, россия
22:46 10.01.2022 (обновлено: 23:48 10.01.2022)
На Кубани возбудили дело против солдата, давшего пощечину памятнику
В Краснодарском крае возбудили дело против солдата, давшего пощечину памятнику
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Управление СК по Краснодарскому краю открыло уголовное дело против двух военнослужащих из видеоролика с пощечинами памятнику воинам.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих воинской части. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК России ("Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети "Интернет", совершенное группой лиц по предварительному сговору)", — говорится в сообщении.
По этой статье может грозить до пяти лет лишения свободы.
В соцсетях появилась видеозапись, на которой молодой человек в военной форме подходит к памятнику двум воинам и отпускает пощечину одной из скульптур, демонстрирует на обеих борцовские захваты и пинает ногами. Все это происходит под усмешки, предположительно, его сослуживцев, мельком появляющихся в кадре. Поясняется, что инцидент произошел в одной из воинских частей под Горячим Ключом на Кубани. Видео, судя по всему, выложили в Instagram одного из военнослужащих, позднее его удалили, однако запись уже успела разойтись в мессенджерах.