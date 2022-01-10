https://ria.ru/20220110/soldat-1767246499.html

На Кубани возбудили дело против солдата, давшего пощечину памятнику

На Кубани возбудили дело против солдата, давшего пощечину памятнику - РИА Новости, 10.01.2022

На Кубани возбудили дело против солдата, давшего пощечину памятнику

Управление СК по Краснодарскому краю открыло уголовное дело против двух военнослужащих из видеоролика с пощечинами памятнику воинам. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T22:46

2022-01-10T22:46

2022-01-10T23:48

происшествия

краснодарский край

россия

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Управление СК по Краснодарскому краю открыло уголовное дело против двух военнослужащих из видеоролика с пощечинами памятнику воинам."Возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих воинской части. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК России ("Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети "Интернет", совершенное группой лиц по предварительному сговору)", — говорится в сообщении.По этой статье может грозить до пяти лет лишения свободы.В соцсетях появилась видеозапись, на которой молодой человек в военной форме подходит к памятнику двум воинам и отпускает пощечину одной из скульптур, демонстрирует на обеих борцовские захваты и пинает ногами. Все это происходит под усмешки, предположительно, его сослуживцев, мельком появляющихся в кадре. Поясняется, что инцидент произошел в одной из воинских частей под Горячим Ключом на Кубани. Видео, судя по всему, выложили в Instagram одного из военнослужащих, позднее его удалили, однако запись уже успела разойтись в мессенджерах.

https://ria.ru/20210403/pamyatnik-1604099316.html

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происшествия, краснодарский край, россия