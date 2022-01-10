https://ria.ru/20220110/sochi-1767142130.html
Горные курорты Сочи в этом году справились с очередями лучше, чем в прошлом
Горные курорты Сочи в этом году справились с очередями лучше, чем в прошлом - РИА Новости, 10.01.2022
Горные курорты Сочи в этом году справились с очередями лучше, чем в прошлом
Горнолыжные курорты Сочи в зимнем сезоне 2021 года справились с очередями лучше, чем в 2020-м, за исключением двух дней, когда был снегопад, вызвавший заторы на РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:27
2022-01-10T13:27
2022-01-10T13:28
туризм
краснодарский край
сочи
новости - туризм
волонтеры
туристы
туризм
курорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765178116_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0449f53de505ca33beccaf575849b364.jpg
СОЧИ, 10 янв — РИА Новости. Горнолыжные курорты Сочи в зимнем сезоне 2021 года справились с очередями лучше, чем в 2020-м, за исключением двух дней, когда был снегопад, вызвавший заторы на дорогах и в зонах активного отдыха, сообщила журналистам заместитель главы города Инна Петухова."В сравнении с прошлым годом в этом наши курорты отлично справились. Была разработана программа с волонтерами", — заявила она.Петухова уточнила, что проблемы были только два дня — второго и четвертого января, когда в Большом Сочи был снегопад и действовало экстренное предупреждение."Очередь также волонтеры распределяли. Были дорожные ситуации заторовые, но наши транспортные службы все оперативно отработали", — заключила она.
https://ria.ru/20220110/elbrus-1767112306.html
краснодарский край
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765178116_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_3910b1caef9c597ad35eb0d7422a5fbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, сочи, новости - туризм, волонтеры, туристы, туризм, курорт
13:27 10.01.2022 (обновлено: 13:28 10.01.2022)
Горные курорты Сочи в этом году справились с очередями лучше, чем в прошлом
Власти: горнолыжные курорты Сочи на каникулах справились с очередями лучше, чем год назад
СОЧИ, 10 янв — РИА Новости. Горнолыжные курорты Сочи в зимнем сезоне 2021 года справились с очередями лучше, чем в 2020-м, за исключением двух дней, когда был снегопад, вызвавший заторы на дорогах и в зонах активного отдыха, сообщила журналистам заместитель главы города Инна Петухова.
"В сравнении с прошлым годом в этом наши курорты отлично справились. Была разработана программа с волонтерами", — заявила она.
Петухова уточнила, что проблемы были только два дня — второго и четвертого января, когда в Большом Сочи был снегопад и действовало экстренное предупреждение.
"Очередь также волонтеры распределяли. Были дорожные ситуации заторовые, но наши транспортные службы все оперативно отработали", — заключила она.