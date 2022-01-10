https://ria.ru/20220110/sochi-1767142130.html

Горные курорты Сочи в этом году справились с очередями лучше, чем в прошлом

Горные курорты Сочи в этом году справились с очередями лучше, чем в прошлом - РИА Новости, 10.01.2022

Горные курорты Сочи в этом году справились с очередями лучше, чем в прошлом

Горнолыжные курорты Сочи в зимнем сезоне 2021 года справились с очередями лучше, чем в 2020-м, за исключением двух дней, когда был снегопад, вызвавший заторы на РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:27

2022-01-10T13:27

2022-01-10T13:28

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СОЧИ, 10 янв — РИА Новости. Горнолыжные курорты Сочи в зимнем сезоне 2021 года справились с очередями лучше, чем в 2020-м, за исключением двух дней, когда был снегопад, вызвавший заторы на дорогах и в зонах активного отдыха, сообщила журналистам заместитель главы города Инна Петухова."В сравнении с прошлым годом в этом наши курорты отлично справились. Была разработана программа с волонтерами", — заявила она.Петухова уточнила, что проблемы были только два дня — второго и четвертого января, когда в Большом Сочи был снегопад и действовало экстренное предупреждение."Очередь также волонтеры распределяли. Были дорожные ситуации заторовые, но наши транспортные службы все оперативно отработали", — заключила она.

https://ria.ru/20220110/elbrus-1767112306.html

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краснодарский край, сочи, новости - туризм, волонтеры, туристы, туризм, курорт