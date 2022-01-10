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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220110/snegopad-1767204967.html
Около 90 авиарейсов задержали или отменили в Москве из-за снегопада
Около 90 авиарейсов задержали или отменили в Москве из-за снегопада - РИА Новости, 10.01.2022
Около 90 авиарейсов задержали или отменили в Москве из-за снегопада
Около 90 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в понедельник вечером на фоне снегопада, следует РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T17:45
2022-01-10T18:56
происшествия
авиация
шереметьево (аэропорт)
москва
домодедово (аэропорт)
евгений тишковец
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Около 90 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в понедельник вечером на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 17.27 мск понедельника, во "Внуково" девять рейсов задержаны, два отменены, в "Домодедово" 32 рейса задержаны, три отменены, в "Шереметьево" 22 рейса задержаны, 19 отменены.Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве пройдут сильные снегопады, видимость будет ухудшаться до 1-2 километров.
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происшествия, авиация, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), евгений тишковец, новости - туризм
17:45 10.01.2022 (обновлено: 18:56 10.01.2022)
 
Около 90 авиарейсов задержали или отменили в Москве из-за снегопада

Около 90 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы из-за сильного снегопада

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова от снега
Рабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова от снега - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Рабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова от снега
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Около 90 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в понедельник вечером на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 17.27 мск понедельника, во "Внуково" девять рейсов задержаны, два отменены, в "Домодедово" 32 рейса задержаны, три отменены, в "Шереметьево" 22 рейса задержаны, 19 отменены.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве пройдут сильные снегопады, видимость будет ухудшаться до 1-2 километров.
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