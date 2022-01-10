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Вильфанд заявил, что Москву ждет сильнейший снегопад
Вильфанд заявил, что Москву ждет сильнейший снегопад - РИА Новости, 10.01.2022
Вильфанд заявил, что Москву ждет сильнейший снегопад
На Москву и Подмосковье обрушится сильнейший снегопад, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T06:52
2022-01-10T17:28
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. На Москву и Подмосковье обрушится сильнейший снегопад, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Осадки не прекратятся весь понедельник."Снега выпадет много. Высота снежного покрова увеличится на 10-15 сантиметров, что очень много", — рассказал синоптик.Как пояснил Вильфанд, снегопад вызван столкновением воздушных масс с юга и севера. Фронтальный раздел, который при этом возникнет, захватит, кроме центрального региона европейской части страны, также Черноземье и Нечерноземье.В целом погода в столичном регионе на предстоящей неделе будет изменчивой.В ночь на 13 января похолодает до минус 20 градусов, но уже днем потеплеет до пяти-восьми градусов ниже нуля. В ночь на старый Новый год ожидается не ниже минус семи градусов, а уже днем 14-го числа столбики термометров поднимутся до нуля."Полное повторение того, что было в новогоднюю ночь по новому стилю", — отметил Вильфанд.В субботу прогнозируется точно такая же погода: ночью минус один-шесть градусов, днем один-четыре ниже нуля.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, роман вильфанд
06:52 10.01.2022 (обновлено: 17:28 10.01.2022)
 
Вильфанд заявил, что Москву ждет сильнейший снегопад

Вильфанд предупредил, что весь понедельник в Москве будет идти сильнейший снегопад

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы убирает снег
Сотрудник коммунальной службы убирает снег - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник коммунальной службы убирает снег
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. На Москву и Подмосковье обрушится сильнейший снегопад, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Осадки не прекратятся весь понедельник.
"Снега выпадет много. Высота снежного покрова увеличится на 10-15 сантиметров, что очень много", — рассказал синоптик.
Как пояснил Вильфанд, снегопад вызван столкновением воздушных масс с юга и севера. Фронтальный раздел, который при этом возникнет, захватит, кроме центрального региона европейской части страны, также Черноземье и Нечерноземье.
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В целом погода в столичном регионе на предстоящей неделе будет изменчивой.

"Температура днем в понедельник будет около минус шести — восьми градусов. Потом будет изменяться циркуляция и Москва окажется в области высокого давления. С 11 января начинается понижение температуры. Будет минус 8-12 градусов днем и ночью. Температурный фон около нормы", — уточнил он.

В ночь на 13 января похолодает до минус 20 градусов, но уже днем потеплеет до пяти-восьми градусов ниже нуля. В ночь на старый Новый год ожидается не ниже минус семи градусов, а уже днем 14-го числа столбики термометров поднимутся до нуля.
"Полное повторение того, что было в новогоднюю ночь по новому стилю", — отметил Вильфанд.
В субботу прогнозируется точно такая же погода: ночью минус один-шесть градусов, днем один-четыре ниже нуля.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваГидрометцентрРоман Вильфанд
 
 
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