https://ria.ru/20220110/snegopad-1767096407.html

Вильфанд заявил, что Москву ждет сильнейший снегопад

Вильфанд заявил, что Москву ждет сильнейший снегопад - РИА Новости, 10.01.2022

Вильфанд заявил, что Москву ждет сильнейший снегопад

На Москву и Подмосковье обрушится сильнейший снегопад, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T06:52

2022-01-10T06:52

2022-01-10T17:28

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. На Москву и Подмосковье обрушится сильнейший снегопад, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Осадки не прекратятся весь понедельник."Снега выпадет много. Высота снежного покрова увеличится на 10-15 сантиметров, что очень много", — рассказал синоптик.Как пояснил Вильфанд, снегопад вызван столкновением воздушных масс с юга и севера. Фронтальный раздел, который при этом возникнет, захватит, кроме центрального региона европейской части страны, также Черноземье и Нечерноземье.В целом погода в столичном регионе на предстоящей неделе будет изменчивой.В ночь на 13 января похолодает до минус 20 градусов, но уже днем потеплеет до пяти-восьми градусов ниже нуля. В ночь на старый Новый год ожидается не ниже минус семи градусов, а уже днем 14-го числа столбики термометров поднимутся до нуля."Полное повторение того, что было в новогоднюю ночь по новому стилю", — отметил Вильфанд.В субботу прогнозируется точно такая же погода: ночью минус один-шесть градусов, днем один-четыре ниже нуля.

https://ria.ru/20220110/pogoda-1767176284.html

https://ria.ru/20220109/sugroby-1767035474.html

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, роман вильфанд