https://ria.ru/20220110/smit-1767095028.html

Уилл Смит получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую драматическую роль

Уилл Смит получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую драматическую роль - РИА Новости, 10.01.2022

Уилл Смит получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую драматическую роль

Уилл Смит завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль в драме" за фильм "Король Ричард", объявила учредитель премии Ассоциация иностранной прессы РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T06:17

2022-01-10T06:17

2022-01-10T06:17

культура

уилл смит

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Уилл Смит завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль в драме" за фильм "Король Ричард", объявила учредитель премии Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) в воскресенье.На награду в категории "Лучшая мужская роль в драме" также были номинированы британский актер ​​Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Дензел Вашингтон ("Макбет"), Хавьер Бардем ("Быть Рикардо") и Махершала Али ("Лебединая песня").79-я церемония вручения награды из-за репутационных проблем HFPA прошла в закрытом режиме и не транслировалась по телевидению или он-лайн, список победителей организаторы опубликовали на сайте премии по ее итогам."Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в комедии/мюзикле завоевал Эндрю Гарфилд за мюзикл "Тик-так-бум", а награду за роль второго плана получил Коди Смит-Макфи ("Власть пса").

https://ria.ru/20211106/williams-1757235703.html

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уилл смит