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Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены - РИА Новости, 10.01.2022
Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
Американский мультимиллионер Роберт Дерст, приговоренный к пожизненному заключению за убийство своей подруги Сьюзан Берман и обвиняемый в убийстве своей жены... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T23:55
2022-01-10T23:55
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Американский мультимиллионер Роберт Дерст, приговоренный к пожизненному заключению за убийство своей подруги Сьюзан Берман и обвиняемый в убийстве своей жены Кэтлин, скончался в больнице от остановки сердца в возрасте 78 лет, сообщает газета New York Times со ссылкой на его адвоката.Отмечается, что в больницу Дерст был направлен на обследование. По словам его адвокатов, после того, как у Дерста остановилось сердце, врачи не смогли его реанимировать.Согласно информации юристов мультимиллионера, проблемы со здоровьем усугубил перенесенный им коронавирус.В 2021 году газета Los Angeles Times со ссылкой на одного из адвокатов Дерста Дика де Герина сообщила, что он был госпитализирован с COVID-19 и подключен к аппарату ИВЛ.Дерст, которому было 78 лет, был приговорен к пожизненному сроку за убийство в 2000 году своей близкой подруги Сьюзан Берман. Следствие считает, что бизнесмен застрелил женщину, чтобы помешать ей поделиться с полицией информацией об исчезновении Кэтлин Дерст в 1982 году. В начале ноября минувшего года окружной прокурор округа Вестчестер Мириам Рока объявила о предъявлении обвинения Дерсту в убийстве его первой жены Кэтлин Дерст, пропавшей почти 40 лет назад. Следствие полагает, что в общей сложности Дерст убил трех человек. Третьим стал Моррис Блэк - пожилой мужчина, предположительно, опознавший миллионера, когда тот скрывался от правосудия.В 2015 году во время интервью для документального сериала Дерст ненароком признался в совершении нескольких убийств. По окончании съемки он вышел в уборную, где несколько минут разговаривал сам с собой, забыв, что с него не сняли микрофон. Впоследствии эта аудиозапись была использована против него в суде.
https://ria.ru/20220110/blinov-1767246045.html
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60
в мире, сша, калифорния
23:55 10.01.2022
 
Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены

Обвиняемый в убийстве своей жены мультимиллионер Дерст умер в 78 лет

© AP Photo / Mel EvansКарета скорой помощи в США
Карета скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© AP Photo / Mel Evans
Карета скорой помощи в США
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Американский мультимиллионер Роберт Дерст, приговоренный к пожизненному заключению за убийство своей подруги Сьюзан Берман и обвиняемый в убийстве своей жены Кэтлин, скончался в больнице от остановки сердца в возрасте 78 лет, сообщает газета New York Times со ссылкой на его адвоката.
"Господин Дерст скончался сегодня рано утром, находясь под стражей в управлении исправительных учреждений штата Калифорния. Как мы понимаем, его смерть была обусловлена естественными причинами, связанными с рядом проблем со здоровьем, о которых мы неоднократно сообщали суду за последние несколько лет", - приводит издание слова адвоката Дерста Чипа Льюиса.
Отмечается, что в больницу Дерст был направлен на обследование. По словам его адвокатов, после того, как у Дерста остановилось сердце, врачи не смогли его реанимировать.
Согласно информации юристов мультимиллионера, проблемы со здоровьем усугубил перенесенный им коронавирус.
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В 2021 году газета Los Angeles Times со ссылкой на одного из адвокатов Дерста Дика де Герина сообщила, что он был госпитализирован с COVID-19 и подключен к аппарату ИВЛ.
Дерст, которому было 78 лет, был приговорен к пожизненному сроку за убийство в 2000 году своей близкой подруги Сьюзан Берман. Следствие считает, что бизнесмен застрелил женщину, чтобы помешать ей поделиться с полицией информацией об исчезновении Кэтлин Дерст в 1982 году. В начале ноября минувшего года окружной прокурор округа Вестчестер Мириам Рока объявила о предъявлении обвинения Дерсту в убийстве его первой жены Кэтлин Дерст, пропавшей почти 40 лет назад. Следствие полагает, что в общей сложности Дерст убил трех человек. Третьим стал Моррис Блэк - пожилой мужчина, предположительно, опознавший миллионера, когда тот скрывался от правосудия.
В 2015 году во время интервью для документального сериала Дерст ненароком признался в совершении нескольких убийств. По окончании съемки он вышел в уборную, где несколько минут разговаривал сам с собой, забыв, что с него не сняли микрофон. Впоследствии эта аудиозапись была использована против него в суде.
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