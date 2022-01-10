https://ria.ru/20220110/shtrafy-1767147748.html

Комитет ГД по госстроительству изучит проект КоАП со штрафами за шум ночью

Комитет ГД по госстроительству изучит проект КоАП со штрафами за шум ночью - РИА Новости, 10.01.2022

Комитет ГД по госстроительству изучит проект КоАП со штрафами за шум ночью

В комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству внимательно ознакомятся с проектом КоАП со штрафами за шум ночью и после этого... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T12:34

2022-01-10T12:34

2022-01-10T12:34

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. В комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству внимательно ознакомятся с проектом КоАП со штрафами за шум ночью и после этого определятся с позицией, заявил РИА Новости первый зампред думского комитета Даниил Бессарабов.Ранее газета "Известия" сообщила, что проект о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ изменений, касающихся штрафов за нарушение тишины в ночное время, депутаты комитета Госдумы по труду и социальной политике уже направили на заключение в правительство. Так, предлагается ввести штрафы от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей - для граждан, от 10 тысяч до 20 тысяч - для должностных лиц, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей - для юрлиц."Мы внимательно изучим этот законопроект, после этого примем решение", - сказал Бессарабов.Как заявляла РИА Новости в ноябре первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, в проекте нового кодекса нарушение тишины и покоя граждан, в том числе в жилых помещениях, в ночное время будет караться предупреждением или штрафом от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, это небольшой, но действенный штраф, способный остановить "бытовых дебоширов". Сенатор подчеркивала, что для установления факта нарушения тишины и покоя не потребуется каких-либо технических средств и измерений уровня децибел.В проекте КоАП, по ее словам, содержится перечень ситуаций, в которых шум в указанные часы дозволителен. В частности, это аварийно-спасательные работы, ликвидация последствий ЧС, проведение неотложных работ, действия, совершаемые при отправлении религиозных культов, а также проведение зрелищных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти или органами местного самоуправления.По ее словам, наказание за нарушение тишины не только в ночное, но и в дневное время может быть введено на региональном уровне. Как отмечала Рукавишникова, нормы об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в дневное время уже установлены в Воронежской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Томской областях, Красноярском и Ставропольском краях, Чувашии, Ханты-Мансийском автономном округе. В ряде субъектов, по ее словам, штрафы достигают 5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210929/tishina-1752339070.html

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общество, госдума рф, совет федерации рф, россия