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Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay - РИА Новости, 10.01.2022
Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
Информация о том, что московский метрополитен использует систему Face Pay для проверки наличия маски у пассажиров и взыскания штрафов за их отсутствие, не... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T23:25
2022-01-10T23:25
общество
московский метрополитен
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Информация о том, что московский метрополитен использует систему Face Pay для проверки наличия маски у пассажиров и взыскания штрафов за их отсутствие, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.Ранее член Совета по правам человека при президенте России Игорь Ашманов сообщил "Парламентской газете", что пассажира московского метро, который оплатил проезд с помощью системы распознавания лиц Face Pay, оштрафовали на 3 тысячи за отсутствие маски."Информация о том, что метрополитен использует систему Face Pay для проверки наличия маски у пассажиров и взыскания штрафов за их отсутствие, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе.В пресс-службе метро подчеркнули, что в сообщении говорится о штрафе на сумму 3 тысячи рублей, в то время как штраф за отсутствие маски в метро в настоящее время составляет 5 тысяч рублей. Помимо этого, в метро пояснили, что контроль за соблюдением масочного режима осуществляет ГКУ "Организатор перевозок ", у которого нет базы данных Face Pay.Также в пресс-службе добавили, что для составления административного материала о нарушении необходимы персональные данные человека, поэтому вынесение постановлений по скриншотам или фотографиям не представляется возможным."Для оформления административного материала необходимы: информация о времени, месте совершения правонарушения, а также данные пассажира. При регистрации в сервисе Face Pay пассажиру не нужно вносить свои личные данные – фамилию, имя и отчество, поэтому у метро нет возможности сопоставить фотографию человека с его персональным идентификатором, а это необходимо для выставления штрафа", - рассказали в пресс-службе.Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, московский метрополитен не передаёт никакие данные пользователей Face Pay третьим лицам, зашифрованные биометрические данные хранятся на защищённых серверах метро в закрытом контуре, а платёжные данные хранятся исключительно на стороне банка. "Метрополитен строго соблюдает действующее законодательство и использует данные пассажиров, которые подключились к Face Pay, только по назначению – для оплаты проезда в метро с помощью распознавания лица", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211214/stoimost-1763731677.html
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общество, московский метрополитен, россия
23:25 10.01.2022
 
Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay

Метро Москвы опровергло информацию о штрафе за проезд без маски через систему Face Pay

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТурникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу, которую тестируют на Филевской линии Московского метрополитена
Турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу, которую тестируют на Филевской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу, которую тестируют на Филевской линии Московского метрополитена
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Информация о том, что московский метрополитен использует систему Face Pay для проверки наличия маски у пассажиров и взыскания штрафов за их отсутствие, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.
Ранее член Совета по правам человека при президенте России Игорь Ашманов сообщил "Парламентской газете", что пассажира московского метро, который оплатил проезд с помощью системы распознавания лиц Face Pay, оштрафовали на 3 тысячи за отсутствие маски.
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"Информация о том, что метрополитен использует систему Face Pay для проверки наличия маски у пассажиров и взыскания штрафов за их отсутствие, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе метро подчеркнули, что в сообщении говорится о штрафе на сумму 3 тысячи рублей, в то время как штраф за отсутствие маски в метро в настоящее время составляет 5 тысяч рублей. Помимо этого, в метро пояснили, что контроль за соблюдением масочного режима осуществляет ГКУ "Организатор перевозок ", у которого нет базы данных Face Pay.
Также в пресс-службе добавили, что для составления административного материала о нарушении необходимы персональные данные человека, поэтому вынесение постановлений по скриншотам или фотографиям не представляется возможным.
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"Для оформления административного материала необходимы: информация о времени, месте совершения правонарушения, а также данные пассажира. При регистрации в сервисе Face Pay пассажиру не нужно вносить свои личные данные – фамилию, имя и отчество, поэтому у метро нет возможности сопоставить фотографию человека с его персональным идентификатором, а это необходимо для выставления штрафа", - рассказали в пресс-службе.
Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, московский метрополитен не передаёт никакие данные пользователей Face Pay третьим лицам, зашифрованные биометрические данные хранятся на защищённых серверах метро в закрытом контуре, а платёжные данные хранятся исключительно на стороне банка. "Метрополитен строго соблюдает действующее законодательство и использует данные пассажиров, которые подключились к Face Pay, только по назначению – для оплаты проезда в метро с помощью распознавания лица", - отметили в пресс-службе.
 
ОбществоМосковский метрополитенРоссия
 
 
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