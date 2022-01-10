Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220110/shtraf-1767197583.html
Украинский суд оштрафовал мужчину, лайкнувшего в соцсети герб СССР
Украинский суд оштрафовал мужчину, лайкнувшего в соцсети герб СССР - РИА Новости, 10.01.2022
Украинский суд оштрафовал мужчину, лайкнувшего в соцсети герб СССР
Роменский районный суд Сумской области Украины оштрафовал на 155 долларов оператора заправки за лайк в "Одноклассниках" советского герба и надпись "один народ"... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T16:57
2022-01-10T16:57
в мире
украина
ссср
сумская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
КИЕВ, 10 янв – РИА Новости. Роменский районный суд Сумской области Украины оштрафовал на 155 долларов оператора заправки за лайк в "Одноклассниках" советского герба и надпись "один народ" с изображением флагов РФ, Украины и Белоруссии.Как следует из материалов решения, обвиняемый признал свою вину в том, что он в мае 2020 года заходил в социальную сеть "Однокласники.ру" и распространял материалы с публичными призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвату государственной власти. По данным следствия он, имея антипатию к действующей украинской власти, считая ее незаконной, в своем аккаунте, а также лайками публикаций других пользователей соцсети распространял соответствующие материалы.Отмечается, что обвиняемый поставил лайк и автоматически поделился публикацией "которая представляет собой агитационную открытку на черном фоне с изображением похожим по "строению" на советский герб, в котором в окружении перевязанных снопов посередине есть изображение советской звезды с серпом и молотом, окутанной снизу красной лентой с текстом "Один народ", над звездой изображены три современных флага Российской Федерации, Украины и Республики Белоруссии". Указанная публикация появилась в основной строке новостей всех его 164 "друзей" и "подписчиков" и тем самым стала доступной неограниченному количеству пользователей соцсети."ЛИЦО_1 признать виновным в предъявленном обвинении о совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий – ред.) назначить согласованное сторонами наказание, с применением статьи 69 УК Украины (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом – ред.), в виде штрафа в размере 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 4250 гривен (155 долларов – ред.)", - говорится в решении судаКроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу государства судебные расходы в сумме 6537,6 гривен (238 долларов) за проведение судебной экспертизы. Ему грозило огранчиение свободы от трех до пяти лет, или тюремный срок от пяти до десяти лет с конфикацией имущества. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года. Ранее Служба безопасности Украины предложила СНБО продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С, "Парус". Позже СНБО подготовил проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и IT-компаний.
https://ria.ru/20210923/zapret-1751455770.html
https://ria.ru/20210715/inter-1741401476.html
https://ria.ru/20211228/bandera-1765806136.html
украина
ссср
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ссср, сумская область
16:57 10.01.2022
 
Украинский суд оштрафовал мужчину, лайкнувшего в соцсети герб СССР

Украинский суд оштрафовал на 155 долларов мужчину, лайкнувшего в соцсети герб СССР

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 10 янв – РИА Новости. Роменский районный суд Сумской области Украины оштрафовал на 155 долларов оператора заправки за лайк в "Одноклассниках" советского герба и надпись "один народ" с изображением флагов РФ, Украины и Белоруссии.
Как следует из материалов решения, обвиняемый признал свою вину в том, что он в мае 2020 года заходил в социальную сеть "Однокласники.ру" и распространял материалы с публичными призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвату государственной власти. По данным следствия он, имея антипатию к действующей украинской власти, считая ее незаконной, в своем аккаунте, а также лайками публикаций других пользователей соцсети распространял соответствующие материалы.
Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку во Владивостоке в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября 2021, 14:03
Гражданину Молдавии запретили въезд на Украину из-за георгиевской ленты
Отмечается, что обвиняемый поставил лайк и автоматически поделился публикацией "которая представляет собой агитационную открытку на черном фоне с изображением похожим по "строению" на советский герб, в котором в окружении перевязанных снопов посередине есть изображение советской звезды с серпом и молотом, окутанной снизу красной лентой с текстом "Один народ", над звездой изображены три современных флага Российской Федерации, Украины и Республики Белоруссии". Указанная публикация появилась в основной строке новостей всех его 164 "друзей" и "подписчиков" и тем самым стала доступной неограниченному количеству пользователей соцсети.
"ЛИЦО_1 признать виновным в предъявленном обвинении о совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий – ред.) назначить согласованное сторонами наказание, с применением статьи 69 УК Украины (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом – ред.), в виде штрафа в размере 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 4250 гривен (155 долларов – ред.)", - говорится в решении суда
Офис канала Интер в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля 2021, 15:53
На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов
Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу государства судебные расходы в сумме 6537,6 гривен (238 долларов) за проведение судебной экспертизы. Ему грозило огранчиение свободы от трех до пяти лет, или тюремный срок от пяти до десяти лет с конфикацией имущества. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.
В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года. Ранее Служба безопасности Украины предложила СНБО продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", , "Парус". Позже СНБО подготовил проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и IT-компаний.
Баннер с изображением Степана Бандеры на здании областной администрации в Тернополе
28 декабря 2021, 12:38
В Тернополе на здании администрации вывесили гигантский баннер с Бандерой
 
В миреУкраинаСССРСумская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41На Камчатке открыли новый минерал
01:39КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
01:34Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде
01:28Постпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесцениться
01:19СМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализации
01:17Глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией
01:15Брокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли
01:09Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа
00:39В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
00:22В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
00:00Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
23:55Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
23:55Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
23:54Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
23:42Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям
23:31США не проводят параллели между Казахстаном и Украиной
23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
23:25Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
23:25Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
Лента новостейМолния
На Камчатке открыли новый минералКНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моряРоссия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в РадеПостпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесценитьсяСМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализацииГлава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с РоссиейБрокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рублиГлава Саксонии заявил о зависимости от российского газаВ США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИВ Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в ЖеневеПожар в многоквартирном доме в Ялте локализовалиПсаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в ЖеневеУмер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан РоссииГосдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБГосдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениямСША не проводят параллели между Казахстаном и Украиной США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТОМетрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face PayБайдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией