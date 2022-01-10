Украинский суд оштрафовал мужчину, лайкнувшего в соцсети герб СССР
Украинский суд оштрафовал на 155 долларов мужчину, лайкнувшего в соцсети герб СССР
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
КИЕВ, 10 янв – РИА Новости. Роменский районный суд Сумской области Украины оштрафовал на 155 долларов оператора заправки за лайк в "Одноклассниках" советского герба и надпись "один народ" с изображением флагов РФ, Украины и Белоруссии.
Как следует из материалов решения, обвиняемый признал свою вину в том, что он в мае 2020 года заходил в социальную сеть "Однокласники.ру" и распространял материалы с публичными призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвату государственной власти. По данным следствия он, имея антипатию к действующей украинской власти, считая ее незаконной, в своем аккаунте, а также лайками публикаций других пользователей соцсети распространял соответствующие материалы.
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Отмечается, что обвиняемый поставил лайк и автоматически поделился публикацией "которая представляет собой агитационную открытку на черном фоне с изображением похожим по "строению" на советский герб, в котором в окружении перевязанных снопов посередине есть изображение советской звезды с серпом и молотом, окутанной снизу красной лентой с текстом "Один народ", над звездой изображены три современных флага Российской Федерации, Украины и Республики Белоруссии". Указанная публикация появилась в основной строке новостей всех его 164 "друзей" и "подписчиков" и тем самым стала доступной неограниченному количеству пользователей соцсети.
"ЛИЦО_1 признать виновным в предъявленном обвинении о совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий – ред.) назначить согласованное сторонами наказание, с применением статьи 69 УК Украины (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом – ред.), в виде штрафа в размере 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 4250 гривен (155 долларов – ред.)", - говорится в решении суда
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Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу государства судебные расходы в сумме 6537,6 гривен (238 долларов) за проведение судебной экспертизы. Ему грозило огранчиение свободы от трех до пяти лет, или тюремный срок от пяти до десяти лет с конфикацией имущества. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.
В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года. Ранее Служба безопасности Украины предложила СНБО продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С, "Парус". Позже СНБО подготовил проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и IT-компаний.
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