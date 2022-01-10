https://ria.ru/20220110/shtraf-1767092218.html

Шумным россиянам подготовили штраф

СМИ: в Госдуме предложили штрафовать за нарушение тишины ночью - РИА Новости, 10.01.2022

Шумным россиянам подготовили штраф

Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение тишины и покоя ночью, сообщают... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T04:19

2022-01-10T04:19

2022-01-10T13:30

общество

госдума рф

ярослав нилов

кодекс об административных правонарушениях (коап)

россия

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение тишины и покоя ночью, сообщают "Известия".Нововведение в Кодекс об административных правонарушениях его авторы объяснили тем, что механизм, который должен привлекать за это к ответственности на региональном уровне, не работает."Предлагаем вернуть эту тему на федеральный уровень и предоставить полномочия органам внутренних дел составлять соответствующие протоколы и привлекать к ответственности", — заявил один из разработчиков инициативы, депутат Ярослав Нилов.Размер штрафов, согласно ей, для физических лиц составит от 2500 до пяти тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить от десяти до 20 тысяч, а юридическим — от 50 до 100 тысяч.Ранее сообщалось, что в новом КоАП штраф за нарушение тишины составит от одной до двух тысяч рублей. При этом в проекте документа содержится перечень ситуаций, при которых шуметь в указанные часы дозволительно. Среди них аварийно-спасательные работы, ликвидация последствий ЧС, проведение неотложных работ, действия, совершаемые при отправлении религиозных культов, а также проведение зрелищных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти или органами местного самоуправления.На региональном уровне, в свою очередь, могут ввести наказание за нарушения не только в ночное, но и в дневное время.

https://ria.ru/20211102/shum-1757311782.html

https://ria.ru/20210929/tishina-1752339070.html

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общество, госдума рф, ярослав нилов, кодекс об административных правонарушениях (коап), россия