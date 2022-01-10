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Шумным россиянам подготовили штраф
СМИ: в Госдуме предложили штрафовать за нарушение тишины ночью - РИА Новости, 10.01.2022
Шумным россиянам подготовили штраф
Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение тишины и покоя ночью, сообщают... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T04:19
2022-01-10T13:30
общество
госдума рф
ярослав нилов
кодекс об административных правонарушениях (коап)
россия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение тишины и покоя ночью, сообщают "Известия".Нововведение в Кодекс об административных правонарушениях его авторы объяснили тем, что механизм, который должен привлекать за это к ответственности на региональном уровне, не работает."Предлагаем вернуть эту тему на федеральный уровень и предоставить полномочия органам внутренних дел составлять соответствующие протоколы и привлекать к ответственности", — заявил один из разработчиков инициативы, депутат Ярослав Нилов.Размер штрафов, согласно ей, для физических лиц составит от 2500 до пяти тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить от десяти до 20 тысяч, а юридическим — от 50 до 100 тысяч.Ранее сообщалось, что в новом КоАП штраф за нарушение тишины составит от одной до двух тысяч рублей. При этом в проекте документа содержится перечень ситуаций, при которых шуметь в указанные часы дозволительно. Среди них аварийно-спасательные работы, ликвидация последствий ЧС, проведение неотложных работ, действия, совершаемые при отправлении религиозных культов, а также проведение зрелищных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти или органами местного самоуправления.На региональном уровне, в свою очередь, могут ввести наказание за нарушения не только в ночное, но и в дневное время.
https://ria.ru/20211102/shum-1757311782.html
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общество, госдума рф, ярослав нилов, кодекс об административных правонарушениях (коап), россия
04:19 10.01.2022 (обновлено: 13:30 10.01.2022)
 
СМИ: в Госдуме предложили штрафовать за нарушение тишины ночью

"Известия": депутаты Госдумы предложили внести штрафы за нарушение тишины по ночам в КоАП

© РИА Новости / Сергей ГунеевДежурная часть Главного управления МВД России по Москве
Дежурная часть Главного управления МВД России по Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Дежурная часть Главного управления МВД России по Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение тишины и покоя ночью, сообщают "Известия".
Нововведение в Кодекс об административных правонарушениях его авторы объяснили тем, что механизм, который должен привлекать за это к ответственности на региональном уровне, не работает.
"Предлагаем вернуть эту тему на федеральный уровень и предоставить полномочия органам внутренних дел составлять соответствующие протоколы и привлекать к ответственности", — заявил один из разработчиков инициативы, депутат Ярослав Нилов.
Размер штрафов, согласно ей, для физических лиц составит от 2500 до пяти тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить от десяти до 20 тысяч, а юридическим — от 50 до 100 тысяч.
Мужчина с молотком перед телевизором - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября 2021, 07:05
В Совфеде рассказали о наказании за нарушение тишины днем
Ранее сообщалось, что в новом КоАП штраф за нарушение тишины составит от одной до двух тысяч рублей. При этом в проекте документа содержится перечень ситуаций, при которых шуметь в указанные часы дозволительно. Среди них аварийно-спасательные работы, ликвидация последствий ЧС, проведение неотложных работ, действия, совершаемые при отправлении религиозных культов, а также проведение зрелищных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти или органами местного самоуправления.
На региональном уровне, в свою очередь, могут ввести наказание за нарушения не только в ночное, но и в дневное время.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября 2021, 16:00
МГД поддержала законопроект о штрафах за нарушение тишины водителями
 
ОбществоГосдума РФЯрослав НиловКодекс об административных правонарушениях (КоАП)Россия
 
 
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