https://ria.ru/20220110/shok-1767088438.html

Ждать ли россиянам шоковых сценариев

Эксперт назвал шоковые сценарии, которые ждут рынки весной - РИА Новости, 10.01.2022

Ждать ли россиянам шоковых сценариев

Предсказывать шоковые сценарии - дело неблагодарное, поскольку неблагоприятные факторы могут возникнуть буквально “из ниоткуда”. Однако, исходя из текущей... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T02:17

2022-01-10T02:17

2022-01-10T02:17

экономика

артем тузов

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МОСКВА – 10 янв, РИА Новости. Предсказывать шоковые сценарии - дело неблагодарное, поскольку неблагоприятные факторы могут возникнуть буквально “из ниоткуда”. Однако, исходя из текущей ситуации, можно нарисовать несколько таких исходов, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Один из главных рисков - высокая инфляция вкупе с падением мирового ВВП: “Такой сценарий предполагает, что на фоне энергокризиса цены на энергоресурсы будут оставаться на высоком уровне долгое время, что драматично скажется на росте себестоимости товаров и услуг", - сказал он.Еще один вариант - возможность кризиса отраслевых дефолтов на фоне изменения потребительского спроса. И, наконец, третий возможный шок - продолжение и распространение пандемии COVID-19. Если локдауны и ограничения продолжатся, компаниям нечем будет расплачиваться с долгами, и сами их услуги окажутся невостребованными. Это грозит массовыми банкротствами, подытожил Тузов.

https://ria.ru/20210928/stsenariy-1752095365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, артем тузов