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Ленинградская область
https://ria.ru/20220110/shkola-1767175443.html
Школа нового поколения открылась в Ленобласти
Школа нового поколения открылась в Ленобласти - РИА Новости, 10.01.2022
Школа нового поколения открылась в Ленобласти
В Ленинградской области открылась школа нового поколения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T14:53
2022-01-10T14:53
ленинградская область
школа
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. В Ленинградской области открылась школа нового поколения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, в торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.В пресс-службе рассказали, что общая площадь нового трехэтажного корпуса начальной школы ― 13 тысяч квадратных метров. Здание рассчитано на прием 400 детей. Одновременно в нем смогут обучаться 16 классов начальной школы. В новом корпусе разместились обеденный зал на 200 мест, медицинский и административный блоки, площадки для занятий теннисом, волейболом, большой спортивный и актовый залы. Для воспитанников центра образования будут доступны гончарная мастерская, театральная студия, актовый и спортивный залы.В пресс-службе добавили, что корпус начальных классов строился в рамках государственной программы "Современное образование Ленинградской области". Общий объем финансирования объекта составил 600 миллионов рублей.
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школа, александр дрозденко
14:53 10.01.2022
 

Школа нового поколения открылась в Ленобласти

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. В Ленинградской области открылась школа нового поколения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, в торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
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В пресс-службе рассказали, что общая площадь нового трехэтажного корпуса начальной школы ― 13 тысяч квадратных метров. Здание рассчитано на прием 400 детей. Одновременно в нем смогут обучаться 16 классов начальной школы. В новом корпусе разместились обеденный зал на 200 мест, медицинский и административный блоки, площадки для занятий теннисом, волейболом, большой спортивный и актовый залы. Для воспитанников центра образования будут доступны гончарная мастерская, театральная студия, актовый и спортивный залы.
В пресс-службе добавили, что корпус начальных классов строился в рамках государственной программы "Современное образование Ленинградской области". Общий объем финансирования объекта составил 600 миллионов рублей.
"Открывшийся сегодня корпус центра образования ― пример школы нового поколения. Здесь и мультимедийная библиотека, и театральная студия, и классы для лепки из глины, 3D-моделирования, робототехники с уклоном в морской промысел. Все ― для развития творческого и точного мышления. Уверен, что в Сосново вырастет ни одно поколение успешных людей", ― отметил Александр Дрозденко, передав Сосновскому центру образования книгу "Территория успешных людей".
 
Ленинградская областьШколаАлександр Дрозденко
 
 
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