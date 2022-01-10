https://ria.ru/20220110/shkola-1767175443.html

Школа нового поколения открылась в Ленобласти

Школа нового поколения открылась в Ленобласти - РИА Новости, 10.01.2022

Школа нового поколения открылась в Ленобласти

В Ленинградской области открылась школа нового поколения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T14:53

2022-01-10T14:53

2022-01-10T14:53

ленинградская область

школа

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. В Ленинградской области открылась школа нового поколения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, в торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.В пресс-службе рассказали, что общая площадь нового трехэтажного корпуса начальной школы ― 13 тысяч квадратных метров. Здание рассчитано на прием 400 детей. Одновременно в нем смогут обучаться 16 классов начальной школы. В новом корпусе разместились обеденный зал на 200 мест, медицинский и административный блоки, площадки для занятий теннисом, волейболом, большой спортивный и актовый залы. Для воспитанников центра образования будут доступны гончарная мастерская, театральная студия, актовый и спортивный залы.В пресс-службе добавили, что корпус начальных классов строился в рамках государственной программы "Современное образование Ленинградской области". Общий объем финансирования объекта составил 600 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211214/lenoblast-1763661462.html

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школа, александр дрозденко