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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла - РИА Новости, 10.01.2022
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла
Пепловый выброс произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке, столб поднялся на высоту 4 тысячи метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T03:14
2022-01-10T03:14
2022-01-10T10:41
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 янв - РИА Новости. Пепловый выброс произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке, столб поднялся на высоту 4 тысячи метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по региону."Утром 10 января из вулкана Шивелуч был зафиксирован парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла на высоту до 4 тысяч метров при высоте самого исполина 3283 метра. Пепловый шлейф распространился в западном направлении на расстояние 175 километров", - сообщили в МЧС.В ведомстве добавили, что сейчас выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано, также в районе нет туристических групп.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шивелуч, россия, новости - туризм
03:14 10.01.2022 (обновлено: 10:41 10.01.2022)
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил четырехкилометровый столб пепла