https://ria.ru/20220110/shiveluch-1767091110.html

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла - РИА Новости, 10.01.2022

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла

Пепловый выброс произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке, столб поднялся на высоту 4 тысячи метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T03:14

2022-01-10T03:14

2022-01-10T10:41

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

шивелуч

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новости - туризм

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 янв - РИА Новости. Пепловый выброс произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке, столб поднялся на высоту 4 тысячи метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по региону."Утром 10 января из вулкана Шивелуч был зафиксирован парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла на высоту до 4 тысяч метров при высоте самого исполина 3283 метра. Пепловый шлейф распространился в западном направлении на расстояние 175 километров", - сообщили в МЧС.В ведомстве добавили, что сейчас выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано, также в районе нет туристических групп.

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шивелуч, россия, новости - туризм