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Шерман: Россия заверила США в отсутствии планов вторгаться на Украину
Шерман: Россия заверила США в отсутствии планов вторгаться на Украину - РИА Новости, 10.01.2022
Шерман: Россия заверила США в отсутствии планов вторгаться на Украину
Россия на переговорах в Женеве заверила США в отсутствии планов вторгаться на Украину и объяснила учениями сосредоточение войск вблизи совместных границ,... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T19:57
2022-01-10T20:31
в мире
украина
сша
россия
женева (город)
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Россия на переговорах в Женеве заверила США в отсутствии планов вторгаться на Украину и объяснила учениями сосредоточение войск вблизи совместных границ, сообщила журналистам первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.Она утверждает, что Россия заранее никого не оповещала об учениях, потребовавших сосредоточения 100 тысяч военнослужащих, и призвала вернуть их в казармы ради снижения напряженности вокруг Украины."У них есть возможность доказать, что они не собираются вторгаться, деэскалировав ситуацию и вернув войска в казармы", - сказала Шерман.
https://ria.ru/20220110/ryabkov-1767229523.html
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в мире, украина, сша, россия, женева (город)
19:57 10.01.2022 (обновлено: 20:31 10.01.2022)
 
Шерман: Россия заверила США в отсутствии планов вторгаться на Украину

Замгоссекретаря Шерман: Россия заверила США в отсутствии планов вторгаться на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Россия на переговорах в Женеве заверила США в отсутствии планов вторгаться на Украину и объяснила учениями сосредоточение войск вблизи совместных границ, сообщила журналистам первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.
"Я не думаю, что вы удивитесь услышать, что Россия действительно сказала нам, как они заявляли публично, что у них нет намерения вторгаться. Это всего лишь маневры и учения", - сказала Шерман на брифинге после встречи российской и американской делегации.
Она утверждает, что Россия заранее никого не оповещала об учениях, потребовавших сосредоточения 100 тысяч военнослужащих, и призвала вернуть их в казармы ради снижения напряженности вокруг Украины.
"У них есть возможность доказать, что они не собираются вторгаться, деэскалировав ситуацию и вернув войска в казармы", - сказала Шерман.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
20:02
Рябков призвал Киев к диалогу с ДНР и ЛНР
 
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