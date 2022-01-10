https://ria.ru/20220110/sherman-1767228603.html

Шерман: Россия заверила США в отсутствии планов вторгаться на Украину

Шерман: Россия заверила США в отсутствии планов вторгаться на Украину - РИА Новости, 10.01.2022

Шерман: Россия заверила США в отсутствии планов вторгаться на Украину

Россия на переговорах в Женеве заверила США в отсутствии планов вторгаться на Украину и объяснила учениями сосредоточение войск вблизи совместных границ,... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:57

2022-01-10T19:57

2022-01-10T20:31

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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Россия на переговорах в Женеве заверила США в отсутствии планов вторгаться на Украину и объяснила учениями сосредоточение войск вблизи совместных границ, сообщила журналистам первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.Она утверждает, что Россия заранее никого не оповещала об учениях, потребовавших сосредоточения 100 тысяч военнослужащих, и призвала вернуть их в казармы ради снижения напряженности вокруг Украины."У них есть возможность доказать, что они не собираются вторгаться, деэскалировав ситуацию и вернув войска в казармы", - сказала Шерман.

https://ria.ru/20220110/ryabkov-1767229523.html

украина

сша

россия

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в мире, украина, сша, россия, женева (город)