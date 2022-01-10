https://ria.ru/20220110/sherman-1767228355.html
США обменялись с Россией идеями о РСМД, заявила Шерман
США обменялись с Россией идеями о РСМД, заявила Шерман - РИА Новости, 10.01.2022
США обменялись с Россией идеями о РСМД, заявила Шерман
Россия и США на встрече в Женеве обменялись идеями по поводу ракет средней и меньшей дальности, но достижение договоренностей потребует большой работы, сообщила РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T19:56
2022-01-10T19:56
2022-01-10T21:41
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Россия и США на встрече в Женеве обменялись идеями по поводу ракет средней и меньшей дальности, но достижение договоренностей потребует большой работы, сообщила журналистам первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман."Это не были переговоры. Мы выложили на стол свои идеи. Нам предстоит большой путь, но, безусловно, обеспокоенности по поводу ракет средней дальности сохраняются", - сказала она после встречи двух делегаций.Американские дипломаты ранее говорили о возможности восстановления части положений договора о ракетах средней и меньшей дальности, прекратившего свое существование.Так же США готовы обсуждать с Россией вопрос о размещении ракетных вооружений и ограничения военных учений, сказала помощник госсекретаря Уэнди Шерман."Предварительные идеи, которые сегодня поднимали США, включали размещение ракет... Мы также открыты к обсуждению путей установления взаимных ограничений на масштабы учений и повышения их транспарентности", - сказала она журналистам после встречи в Женеве с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.
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в мире, сша, россия
19:56 10.01.2022 (обновлено: 21:41 10.01.2022)
США обменялись с Россией идеями о РСМД, заявила Шерман
Замгоссекретаря Шерман: США обменялись с Россией идеями о РСМД
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Россия и США на встрече в Женеве обменялись идеями по поводу ракет средней и меньшей дальности, но достижение договоренностей потребует большой работы, сообщила журналистам первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.
"Это не были переговоры. Мы выложили на стол свои идеи. Нам предстоит большой путь, но, безусловно, обеспокоенности по поводу ракет средней дальности сохраняются", - сказала она после встречи двух делегаций.
Американские дипломаты ранее говорили о возможности восстановления части положений договора о ракетах средней и меньшей дальности, прекратившего свое существование.
Так же США
готовы обсуждать с Россией
вопрос о размещении ракетных вооружений и ограничения военных учений, сказала помощник госсекретаря Уэнди Шерман.
"Предварительные идеи, которые сегодня поднимали США, включали размещение ракет... Мы также открыты к обсуждению путей установления взаимных ограничений на масштабы учений и повышения их транспарентности", - сказала она журналистам после встречи в Женеве
с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.