https://ria.ru/20220110/shantazh-1767227591.html

Рябков назвал попытки США и НАТО шантажировать Россию неприемлемыми

Рябков назвал попытки США и НАТО шантажировать Россию неприемлемыми - РИА Новости, 10.01.2022

Рябков назвал попытки США и НАТО шантажировать Россию неприемлемыми

Попытки США шантажировать и запугивать Россию неприемлемы и не приведут к искомому результату, но Россия будет продолжать пытаться договариваться, заявил... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:52

2022-01-10T19:52

2022-01-10T22:32

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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Попытки США шантажировать и запугивать Россию неприемлемы и не приведут к искомому результату, но Россия будет продолжать пытаться договариваться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы постоянно слышим о некой цене... которую России придется заплатить, если она сделает или не сделает что-то, что хочется или не хочется этим людям. Но как будто их ничему не учит история... Такой разговор в принципе неприемлем для нас, он искомых для них результатов не даст. Вот это попытки выдвинуть ультиматум, вот это попытки шантажа и запугивания", - сказал он на брифинге по итогам переговоров в Женеве."Я понимаю, что кроме санкций и шантажа в арсенале современной внешней политики Запада мало что осталось, утрачивается даже навык договариваться, но ничего, будем стараться его восстановить, если нужно, будем прививать этот навык", - подчеркнул он.Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

https://ria.ru/20220110/garantii-1767226827.html

https://ria.ru/20220110/sherman-1767228355.html

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"Попытки шантажа и запугивания" – Рябков о непростых отношениях России и США Попытки США шантажировать и запугивать Россию неприемлемы и не приведут к искомому результату, но Россия будет продолжать пытаться договариваться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. 2022-01-10T19:52 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, нато, россия, оон, москва, сергей рябков