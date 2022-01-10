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Рябков назвал попытки США и НАТО шантажировать Россию неприемлемыми
Рябков назвал попытки США и НАТО шантажировать Россию неприемлемыми - РИА Новости, 10.01.2022
Рябков назвал попытки США и НАТО шантажировать Россию неприемлемыми
Попытки США шантажировать и запугивать Россию неприемлемы и не приведут к искомому результату, но Россия будет продолжать пытаться договариваться, заявил... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T19:52
2022-01-10T19:52
2022-01-10T22:32
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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Попытки США шантажировать и запугивать Россию неприемлемы и не приведут к искомому результату, но Россия будет продолжать пытаться договариваться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы постоянно слышим о некой цене... которую России придется заплатить, если она сделает или не сделает что-то, что хочется или не хочется этим людям. Но как будто их ничему не учит история... Такой разговор в принципе неприемлем для нас, он искомых для них результатов не даст. Вот это попытки выдвинуть ультиматум, вот это попытки шантажа и запугивания", - сказал он на брифинге по итогам переговоров в Женеве."Я понимаю, что кроме санкций и шантажа в арсенале современной внешней политики Запада мало что осталось, утрачивается даже навык договариваться, но ничего, будем стараться его восстановить, если нужно, будем прививать этот навык", - подчеркнул он.Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
https://ria.ru/20220110/garantii-1767226827.html
https://ria.ru/20220110/sherman-1767228355.html
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"Попытки шантажа и запугивания" – Рябков о непростых отношениях России и США
Попытки США шантажировать и запугивать Россию неприемлемы и не приведут к искомому результату, но Россия будет продолжать пытаться договариваться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
2022-01-10T19:52
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в мире, сша, нато, россия, оон, москва, сергей рябков
19:52 10.01.2022 (обновлено: 22:32 10.01.2022)
Рябков назвал попытки США и НАТО шантажировать Россию неприемлемыми
Замглавы МИД Рябков: попытки США и НАТО шантажировать и запугивать Россию неприемлемы