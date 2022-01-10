19:44 10.01.2022 (обновлено: 20:01 10.01.2022)
Рябков ответил на вопрос о дальнейших российских шагах
Замглавы МИД Рябков: Россия определится с дальнейшими шагами после переговоров с НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что с дальнейшими шагами РФ определится после переговоров с НАТО 12 января и 13 января на площадке ОБСЕ.
"Мы завершили полтора дня дискуссий констатацией, рискну даже сказать совместной констатацией того, что о дальнейших шагах и о перспективах всей этой работы мы будем судить и принимать соответствующие решения по итогам мероприятий, которые ещё предстоят в ближайшие дни, а именно: мероприятия в Брюсселе 12 января, где мы встретимся с натовцами в коллективном формате, и заседание постоянного совета ОБСЕ на следующий день, 13 января",- сказал он на брифинге по итогам переговоров.
"После этого станет понятнее, есть ли основа для того, чтобы предложить руководству принять то или иное политическое решение в пользу продолжения этого процесса, если да, то в каком формате",- указал он.
Рябков добавил, что "либо мы имеем нечто иное и можем констатироваться сожалением, в этом случае, что натовская группа сочла для себя правильным отклонить нашу инициативу".
"Тогда ситуация будет смотреться по иному",- заметил Рябков.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.