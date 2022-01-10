https://ria.ru/20220110/shagi-1767226093.html

Рябков ответил на вопрос о дальнейших российских шагах

Рябков ответил на вопрос о дальнейших российских шагах - РИА Новости, 10.01.2022

Рябков ответил на вопрос о дальнейших российских шагах

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что с дальнейшими шагами РФ определится после переговоров с НАТО 12 января и 13 января на площадке ОБСЕ. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:44

2022-01-10T19:44

2022-01-10T20:01

нато

обсе

россия

в мире

сша

вена

сергей рябков

совет россия-нато

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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что с дальнейшими шагами РФ определится после переговоров с НАТО 12 января и 13 января на площадке ОБСЕ."Мы завершили полтора дня дискуссий констатацией, рискну даже сказать совместной констатацией того, что о дальнейших шагах и о перспективах всей этой работы мы будем судить и принимать соответствующие решения по итогам мероприятий, которые ещё предстоят в ближайшие дни, а именно: мероприятия в Брюсселе 12 января, где мы встретимся с натовцами в коллективном формате, и заседание постоянного совета ОБСЕ на следующий день, 13 января",- сказал он на брифинге по итогам переговоров."После этого станет понятнее, есть ли основа для того, чтобы предложить руководству принять то или иное политическое решение в пользу продолжения этого процесса, если да, то в каком формате",- указал он.Рябков добавил, что "либо мы имеем нечто иное и можем констатироваться сожалением, в этом случае, что натовская группа сочла для себя правильным отклонить нашу инициативу"."Тогда ситуация будет смотреться по иному",- заметил Рябков.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220110/shantazh-1767227591.html

https://ria.ru/20220110/sherman-1767228355.html

https://ria.ru/20220110/nato-1767225689.html

россия

сша

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нато, обсе, россия, в мире, сша, вена, сергей рябков, совет россия-нато